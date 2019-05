BLISKI ISTOK PONOVNO JE NA RUBU: Amerikanci su poslali vojsku, ali teško će protiv skrivene snage Irana koja nije kupljena novcem

Zašto je SAD-u teško presjeći veze Irana i raznih militantnih grupa s kojima su povezani

Veze Irana i raznih grupa s kojima su povezani dublja je nego što Trumpova administracija misli, piše za Foreign Policy Narges Bajoghli, profesor međunarodnih odnosa na prestižnom Sveučilištu Johns Hopkins. “Ono što Amerikanci ne razumiju je da grupe koje podržavamo u regiji nisu naši plaćenici”, kaže Ali, više rangirani član iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC). “Amerikanci misle da je sve oko novca. Misle da kupujemo lojalnost u regiji, jer tako to rade oni”.

Kulturne, ekonomske i vojne veze vojnih grupa s Iranskom revolucionarnom gardom iznimno su snažne i taj tok dobara, ideja i ljudi između Irana i njegovih proxy grupa nastavit će se neovisno o Trumpovim sankcijama, kojima pokušava presjeći financijske veze.

Četiri desetljeća suradnje

U četiri desetljeća nakon iranske revolucije, Teheran je aktivno podržavao borbu raznih grupa protiv strane okupacije u Libanonu, Iraku, Palestinskim teritorijima, Siriji…. Naglasak tih borbi bio je na suverenosti, a poruke koje su željeli poslati jest borba protiv imperijalizma. Islam je bitan za kulturalni i politički identitet, ali nije vodeći element.

“Amerikanci misle da smo ludi Muslimani na putu mučeništva i da Iračani i Libanonci imaju isti luđački mentalitet”, kaže Hosein, zapovjednik Iranske revolucionarne garde za vrijeme Iransko-iračkog rata, danas medijski producent. “Ne žele misliti da imamo legitimnu političku zabrinutost koja se odnosi na slobodu naše regije, imperijalnu dominaciju i zadatak da kontroliramo naše resurse”.

Američki dužnosnici mogu se nadati da će sanckije oslabiti iransku mogućnost za pomoć tim grupama, ali to je pomalo naivno, piše FP. Kompleksne financijske tokove kojim grupe dobivaju novac, američko će ministarstvo teško pratiti. Uz to, želja za borbom protiv strane imperijalne sile u regiji, kako to vide te grupe, snažan je motiv, neovisno o novcu.

Situacija u Iranu je danas krajnje neizvjesna. Iransko vojno zapovjedništvo objavilo je u srijedu da je Iran na rubu otvorenog sukoba svim svojim neprijateljima, ali da je spreman suzbiti bilo kakvu prijetnju. Ministar obrane Amir Hatami poručuje kako će Iran poraziti američko-izraelsko savezništvo.

‘Na rubu smo otvorenog sukoba’

Zapovjednik iranske Revolucionarne garde rekao je da su “na rubu otvorenog sukoba sa svojim neprijateljima”, prenosi novinska agencija Fars. General Hossein Salami, koji je imenovan zapovjednikom vojske prošli mjesec, dodao je: “Ovo je povijesni trenutak, odlučujući za islamsku revoluciju jer su neprijatelji krenuli u sukob s nama punim kapacitetom.”

U međuvremenu, SAD je poslao dodatne vojne snage u regiju, uključujući nosač zrakoplova, bombardere B-52 i rakete Patriot protiv, kako američki dužnosnici tvrde, iranskih prijetnji njihovoj vojsci i interesima u regiji.

Iran je snaženje vojne nazočnosti SAD-a ocijenio kao “psihološki rat” i zastrašivanje, a istaknuti iranski klerik je u petak upozorio da američka flota može biti “uništena jednom raketom”. Vrhovni vođa Islamske Republike Iran ustvrdio je u utorak da “neće biti rata” sa Sjedinjenim Državama i ocijenio da je odmjeravanje snaga između Teherana i Washingtona više način testiranja odlučnosti dviju strana nego vojni sukob.