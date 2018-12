BIZARNA PRIČA O KRIŽU KOJI PUTIN NE SKIDA S VRATA: Poklonila mu ga je majka, a nekim čudom je preživio i požar

Predsjednik Rusije Vladimir Putin oko vrata nosi križ koji je zainteresirao svjetske medije

Iako je rođen u SSSR gdje je za vrijeme komunizma gdje je javno isticanje vjere bilo zabranjeno, ruski predsjednik Vladimir Putin redovito posjećuje crkvene službe i oko vrata nosi križ koji je zainteresirao svjetske medije.

Gostujući u emisiji Larryja Kinga 2000. godine na CNN-u, Putin je rekao kako ne voli govoriti o temi vjere i religioznosti, budući da su za njega te stvari svakom čovjeku svete.

Vjera počiva unutar čovjekova srca

“Ne treba svako svima pokazivati svoje izražavanje vjere, jer je to nešto što počiva unutar čovjekova srca. Što se tiče nošenja križa, ranije to nisam nosio, sve dok mi ga majka nije dala prilikom moje posjete Izraelu. Bio sam dva puta tamo. Prvi put na poziv ministra vanjskih poslova te zemlje, a drugi put kao turist s obitelji. Majka mi je dala križ da bih dobio blagoslov na grobu Gospodina. Ja sam to napravio i od tada ga stalno nosim sa sobom. Slučajno postoji jedna priča vezana za križ zbog čega sam se odlučio stalno ga nositi”, rekao je.

Križ koji je ‘preživio’ požar

“U Daši u blizini Sankt-Peterburga je došlo do požara, jer je nešto pošlo po krivu u sauni. Prije nego što sam ušao u saunu skinuo sam križ. Kada je izbio požar odmah sam s prijateljem izašao gol jer je sve bilo iznenada. Mislio sam da da je vatra uništila križ, jer je bio običan, napravljen od aluminijuma. Bio sam iznenađen kada je jedan od radnika iz pepela uspio izvući taj križ koji je ostao netaknut. Sve to me je iznenadilo, ali ga od tada uvek nosim sa sobom. Jako cijenim taj križ, jer je pripadao mojoj majci”, ispričao je Putin.

Vjera u ljudska bića

Na Kingovo pitanje vjeruje li u višu silu, Putin je odgovorio da vjeruje u ljudska bića.

“Vjerujem u njihove dobre namjere. Vjerujem u činjenicu da smo svi došli na ovaj svijet da bi činili dobro. Ako to učinimo svi zajedno, onda nas očekuje veliki uspeh. Bez obzira na naše međuljudske odnose, važno je postići krajnji cilj, udobnost u svom srcu,” istaknuo je Putin.