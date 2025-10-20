Bizaran predmet pao s neba: Policija sve blokirala zbog gorućeg cilindra usred ničega

Bizaran predmet pronađen je u plamenu u udaljenoj australskoj divljini, ali nije bilo vidljivih tragova koji bi upućivali kako je tamo dospio.

Zapadnoaustralska policija počela se baviti slučajem nakon što je predmet pronađen oko 14 sati u subotu na mjestu koji je oko 30 kilometara udaljen od prvog naselja - grada Newmana, piše Daily Mail.

Službenici su predmet pronašli dok je još uvijek tinjao na cesti koja se rijetko koristi. Vlasti pretpostavljaju da je pao iz svemira.

Vlasti su vrlo brzo blokirale područje Prve procjene ukazuju na to da je predmet izrađen od karbonskih vlakana i da bi mogao biti tlačni spremnik obložen kompozitnim materijalom ili raketni spremnik.

Nije iz putničkog zrakoplova

Objekt ne potječe iz komercijalnog zrakoplova, potvrdio je australski ured za sigurnost prometa.

Fotografije koje su podijelili dužnosnici prikazuju predmet kako gori na crvenom pijesku, dok nekoliko drugih slika prikazuje njegovu izgorjelu oplatu nakon što je vatra ugašena.

Foto: Policija Zapadne Australije

"Daljnju tehničku procjenu provest će inženjeri Australske svemirske agencije kako bi pomogli u utvrđivanju njegove prirode i izvora", rekli su. Druge uključene agencije uključuju Australsku svemirsku agenciju, DFES i druge.

Foto: Policija Zapadne Australije

NLO diljem Australije

Iako priroda objekta još nije potvrđena, izazvao je intrigu sličnu prethodnim viđenjima NLO-a diljem zemlje.

Godine 2023., veliki komad svemirskog otpada isplivao je na obalu Zapadne Australije, otprilike 1000 km jugozapadno od Newmana. Cilindar, visok oko 2,5 m i djelomično izrađen od tkanog materijala zlatne boje, pronađen je ranije u srpnju u blizini Green Heada, oko 250 km sjeverno od Pertha.

Najvjerojatnije je s indijske lansirne rakete, rekla je tada Australska svemirska agencija.

Godine 2022., Australci duž južne obale svjedočili su ogromnoj vatrenoj kugli koja se vinula iznad dijelova središnje Viktorije i sjeverne Tasmanije.

