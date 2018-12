BIVŠI VISOKI PREDSTAVNIK U BiH: ‘Moramo zaustaviti diplomatsku ofanzivu Hrvatske jer ne govore istinu’

“Komšić je Hrvat, a ne pripadnik neke druge nacije. Isto kao što je i Dragan Čović Hrvat. Na izborima su birači odlučili da ne žele Čovića, nego Komšića. Kao što su na prošlim izborima izabrali Čovića. To je legalna i legitimna odluka naroda”, kazao je bivši visoki predstavnik u BiH Christian Schwarz-Schilling

Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schwarz-Schilling izjavio je da Hrvati u BiH uopće nisu diskriminirani nego da su čak i u boljem položaju od Bošnjaka.

“Narodi u Bosni i Hercegovini vrlo dobro znaju što je rat i ne žele ratovati. Problem je u nekim političarima. I u Hrvatskoj ima političara koji razumiju situaciju i koji dijele moje stavove o situaciji u BiH, a među njima je i bivši predsjednik Stjepan Mesić. Svatko tko potiče nacionalizam u BiH trebao bi biti svjestan toga što radi, primjerice, kada govori da su Hrvati u BiH diskriminirani. Kako su to Hrvati diskriminirani? Onaj tko to govori, prvo to mora dokazati. To je najobičnija laž. Ne samo da nisu diskriminirani, nego su Hrvati u BiH u boljoj poziciji od Bošnjaka, jer imaju hrvatsko državljanstvo”, kazao je Schwarz-Schilling u intervjuu za Globus.

ŽESTOKA RASPRAVA U SABORU O DEKLARACIJI O BIH: Vrijeđali Komšića, zazivali treći entitet, a neki sve nazvali miješanjem u stvari druge države

“Sve ovo se događa samo zato što Čović nije izabran”

Schwarz-Schilling je prošloga tjedna skupa s još dvojicom bivših visokih predstavnika u BiH – Paddyjem Ashdownom i Carlom Bildtom, uputio pismo visokoj predstavnici Europske unije za vanjske i sigurnosne poslove Federici Mogherini i ministrima vanjskih poslova zemalja članica EU-a, u kojemu tvrde da je izbor Željka Komšića legitiman, jer ni Ustav BiH ni Izborni zakon BiH ne kažu da članove Predsjedništva moraju izabrati njihove vlastite etničke skupine.

“Komšić je Hrvat, a ne pripadnik neke druge nacije. Isto kao što je i Dragan Čović Hrvat. Na izborima su birači odlučili da ne žele Čovića, nego Komšića. Kao što su na prošlim izborima izabrali Čovića. To je legalna i legitimna odluka naroda. Kada je Čović bio izabran za člana Predsjedništva BiH, onda nije imao ništa protiv takvog izbornog zakona, nego ga je prihvatao, a sada kada on nije izabran protivi se tom istom zakonu. Sve se ovo događa samo zato što Čović nije izabran”, kazao je Schwarz-Schilling.

KOMŠIĆ BIJESAN NA PLENKOVIĆA: ‘Hrvatska dovodi u pitanje suverenitet BiH i dobrosusjedske odnose’

“Hrvatska provodi nacionalističku politiku prema BiH”

On kaže kako nije u pitanju položaj hrvatskog naroda u BiH, nego samo jednog jedinog čovjeka.

“Federacija BiH je jedan entitet u kojem se ne može gledati koji je narod većina, a koji manjina. To je vrlo jasno i o tome uopće ne treba raspravljati. Stoga EU mora inzistirati na provođenju zakona i primjeni Dejtonskog sporazuma”, kazao je Schwarz-Schilling.

On tvrdi da Hrvatska koristi svoje članstvo u EU kako bi provodila nacionalističku politiku u susjednoj državi.

“Moramo zaustaviti diplomatsku ofanzivu Hrvatske jer ne govore istinu. Miješaju Izborni zakon s pitanjem izbora članova Predsjedništva BiH, a to je ogromna laž kojom u Bosni i Hercegovini kreiraju propagandu protiv gospodina Komšića. To nitko u javnosti ne razjašnjava i zbog toga smo se mi, bivši visoki predstavnici, ujedinili rekavši – moramo pojasniti situaciju kako bi ona bila jasna Europskoj uniji, političarima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Moramo se pobrinuti da se istina čuje, posebno tijekom sastanka Vijeća za vanjske poslove EU-a u prosincu”, rekao je Schwarz-Schilling u intervjuu Globusu.

OBJAVLJENA REZOLUCIJA BIH O HRVATSKOJ: Traže prestanak uplitanja u unutrašnja pitanja, ali osuđuju i relativiziranje ustašluka