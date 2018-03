BIVŠI VELEPOSLANIK U SLOVENIJI ZA NET.HR: ‘Ostao Miro Cerar ili otišao, u odnosu na Hrvatsku ništa se ne mijenja’

“Cerarova vlada već je donijela odluku o tužbi protiv Hrvatske i usprkos njegovoj ostavci ništa se ne mijenja u odnosu na Hrvatsku. Neće se promijeniti niti u slučaju da Cerar ostane premijer, a niti da na vlast dođe netko drugi”, kaže bivši hrvatski veleposlanik u Sloveniji Ivica Maštruko

Neočekivanu ostavku, koju je u srijedu navečer podnio slovenski premijer Miro Cerar, za Net.hr je komentirao dugogodišnji diplomat i bivši hrvatski veleposlanik u Sloveniji Ivica Maštruko.

On smatra da Cerarova ostavka neće donijeti ništa dramatično novo jer će on ostati na čelu tehničke vlade do parlamentarnih izbora koji su i mimo ove ostavke zakazani za sredinu lipnja. Stoga, kaže Maštruko, Cerarov potez treba promatrati isključivo u tom kontekstu, kao predizborno-propagandni potez.

REAKCIJE U SLOVENIJI NA CERAROVU OSTAVKU: Izazvao je kaos da bi ublažio politički pritisak na svoju stranku



“Računa da će na izborima dobiti dva-tri posto više”

“Cerarova ostavka neće u Sloveniji imati nikakve posebne posljedice. Radi se o jednom političko-propagandnom potezu koji je Cerar povukao nekoliko mjeseci prije izbora računajući da će time pokazati svoju principijelnost u političkim stavovima i da će na izborima dobiti dva-tri posto glasača više. Međutim, to može biti i dvosjekli mač”, napominje Maštruko.

On ističe da Cerarova ostavka neće imati ni posebnih posljedica po odnos Slovenije i Hrvatske, a u sjeni graničnog spora koji se nastavio i nakon arbitražne presude.

“Njegova vlada već je donijela odluku o tužbi protiv Hrvatske i oko toga postoji suglasnost među svim političkim akterima u Sloveniji. Tim se, zapravo, ništa ne mijenja u odnosu na Hrvatsku. Neće se promijeniti niti u slučaju da Cerar ostane premijer, a niti da na vlast dođe netko drugi, primjerice Janez Janša. I dalje bi se inzistiralo na uobičajenim frazama o dobrosusjedskim odnosima, a tužba protiv Hrvatske bi ostala. S tim da Slovenija za tu tužbu ima potporu svih međunarodnih institucija i dobrog dijela europskih država koje drže da se presude međunarodnih sudova moraju poštivati”, kaže ovaj iskusni diplomat.

OBAVIJESTITI EUROPSKU KOMISIJU: Cerar traži političku potporu u parlamentu za tužbu protiv Hrvatske

“Teško će uspjeti ponovno oformiti koaliciju”

Što se tiče odnosa prema Hrvatskoj – naglašava Maštruko – u Sloveniji postoji jedinstvo političkih partnera koje traje još od osamostaljenja obiju država. U kontekstu političkih odnosa unutar Slovenije, Maštruko ističe da je Cerarova ostavka predizborni manevar.

“On ima dosta problema na unutarnjem planu: od problema Ljubljanske banke i izgradnje željezničke pruge Koper-Divača zbog koje je, zapravo, i podnio ostavku pa do socijalnih problema. To nije ništa neuobičajeno. No, s obzirom na rejting njegove stranke (SMC – Stranka Mire Cerara) teško će uspjeti doći u situaciju da ponovno oformi koaliciju. Pritom mu čak toliko i ne prijeti Janša koliko nove snage na političkoj sceni poput stranke Nova Slovenija”, zaključuje Maštruko.

ISKUSNI DIPLOMAT ZA NET.HR: ‘Slovenska vanjska politika je pomno osmišljena i koordinirana, a Hrvatska se ponaša poput noja…’