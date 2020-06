BIVŠI TRUMPOV SURADNIK: ‘Predsjednik zloupotrebljava ovlasti’, BRUCE SPRINGSTEEN: ‘Amerika se nalazi u plamenu i kaosu’

Mattis je 2018. dao ostavku nakon što je Trump odlučio povući američke snage iz Sirije. Od tada je uglavnom bio van dometa javnosti, sve dok nije u srijedu u listu Atlantic javno ukorio Trumpovu administraciju

Bivši američki ministar obrane James Mattis osudio je ponašanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u krizi izazvanoj brutalnim policijskim ubojstvom Afroamerikanca, te ga je optužio za poticanje podjela i zloupotrebu ovlasti.

U rijetkom javnom komentaru bivši američki visoki dužnosnik i najbliži Trumpov suradnik na početku mandata optužio je predsjednika da želi “podijeliti” američki narod te da nije uspio osigurati “zrelo vodstvo”, prenosi BBC.

Rekao je također kako je “ljut i ogorčen” zbog Trumpova ponašanja u nastaloj krizi.

U brzom Trumpovom odgovoru na optužbe, koji je uslijedio, američki predsjednik kazao je za svoga bivšeg bliskog suradnika kako je “precijenjeni general” te da mu je drago da je napustio mjesto ministra obrane.

U odgovoru na najnovije kritike Trump je objavio seriju tvitova u kojima tvrdi kako je on otpustio Mattisa.

“Ne volim njegov stil ‘vođenja’ i mnogo toga drugoga, i mnogi se s tim slažu”, napisao je. “Drago mi je da je otišao!”, dodao je.

Springsteen: ‘Iskonski grijeh ropstva je naše nerješeno pitanje’

Američki glazbenik Bruce Springsteen je iskoristio priliku u radio emisiji Sirius XM, u kojoj je bio gostujući DJ, kako bi oštro kritizirao odgovor Bijele kuće na policijsko nasilje i pandemiju koronavirusa.

Sedamdesetogodišnja rock zvijezda poručila je da se SAD nalazi “u plamenu i kaosu” nakon, kako je rekao, “mlakog i bezosjećajnog odgovora” na umrle od covida-19 i rasnu nepravdu, objavio je Variety.

Springsteen, čiji su poznati hitovi “Born To Run” i “Dancing In The Dark”, započeo je emisiju u srijedu sa svojom prosvjednom pjesmom “American Skin (41 Shots).”

Pjesma govori o ubojstvu nenaoružanog crnca Amadou Dialloa, kojega su usmrtila četiri bijela policajca s 41 metkom.

Springsteen je u srijedu tu pjesmu posvetio Georgeu Floydu, nenaoružanom crncu koji je preminuo prošloga tjedna prilikom nasilnog policijskog privođenja, a čija je smrt bila okidač za prosvjede.

“Ova pjesma traje skoro osam minuta. Toliko je umirao George Floyd, dok je policajac držao koljeno na njegovu vratu”, kazao je Springsteen.

Springsteen je pustio i prosvjedne pjesme drugih autora, poput “Strange Fruit” Billiea Holidaya, “This Is America” Childish Gambina i “Burnin ‘and Lootin'” Boba Marleya.

Također je pročitao dijelove govora aktivista za prava Afroamerikanaca Martina Luthera Kinga, napisanog u zatvoru u Alabami nakon prosvjeda 1963.

“Iskonski grijeh ropstva ostaje neriješeno pitanje američkog društva”, kazao je Springsteen.

“Taj teret postaje teži sa svakom novom generacijom. Od ovog nasilnog, kaotičnog tjedna na američkim ulicama nema kraja na vidiku”, dodao je.