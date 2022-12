Danas je 299. dan ruske invazije na Ukrajinu

Putinov savjetnik: 'On si je umislio da je mesija'

Rusija raspoređuje najmodernije tenkove

TIJEK DOGAĐANJA:

Rusija šalje moderne tenkove na bojište

7.20 - Serija naprednih glavnih borbenih tenkova T-90M 'Proryv' ('Proboj') stigla je za oklopnu jedinicu Središnjeg vojnog okruga u ukrajinskoj zoni posebnih vojnih operacija, izvijestilo je u utorak rusko Ministarstvo obrane.

"Serija naprednih moderniziranih tenkova T-90M 'Proryv' stigla je za oklopnu postrojbu Središnjeg vojnog okruga. Posade tenkova usavršavaju svoje vještine gađanja i upravljanja vozilom. Instruktori obučavaju osoblje uzimajući u obzir današnje borbeno iskustvo. Nakon što ovladaju svojom interoperabilnošću, posade tenkova počet će izvršavati misije unutar borbene grupe Otvazhniye (Hrabri)," reklo je ministarstvo u komentaru na svoj video koji prikazuje borbenu obuku osoblja. Kako je preciziralo ministarstvo, posade tenkova uvježbavaju gađanje iz standardnog tenkovskog naoružanja sa zaklonjenih položaja i otvorenih mjesta izravnom paljbom, uz prilagođavanje gađanja bespilotnim letjelicama. Posade tenkova također vježbaju vožnju novih vozila preko prepreka na terenu.

Putinov savjetnik: On ne misli stati na Ukrajini

7.00 - 'Ako se Putinu dozvoli da završi takozvani posao u Ukrajini, krenut će na Moldaviju, Bjelorusija je već okupirana, prijeći će na baltičke zemlje, Poljsku, ići će dalje na Zapad', rekao je u intervjuu za N1 ekonomist i bivši bliski suradnik Vladimira Putina Andrej Ilarionov. Kako je istaknuo, korijene Putinovih politika možemo pronaći u ranim godinama njegove vladavine.

Započeo je ovaj rat napadom na pojas Tuzla u Kerčkim vratima u rujnu 2003., to je bila jasna indikacija onoga što slijedi. Ovo sve što se događa, nastavak je njegove imperijalističke želje da uzme teritorij drugih država”, kaže Ilarionov i dodaje da si je Putin umislio mesijansku ulogu. “Umislio je da je takve zadatke dobio od Boga, zato se ne konzultira s ljudima, oni su tu samo da izvršavaju naredbe. Prije nekoliko godina je izjavio da nakon Gandijeve smrti nema s kim razgovarati. Neki su se tome smijali, ali to je činjenično stanje njegovog uma da u stvarnom svijetu ne postoji nitko s kim može razgovarati, sklapati dogovore. Zato kažem da on misli da je na mesijanskoj misiji ispuniti zadatak, a više puta je rekao što je taj zadatak – povratak takozvane povijesne Rusije, što je prema njegovom pisanju nešto blizu Ruskog carstva, još jedan mesijanski zadatak je poraz Zapada, on je uporan u tome”, dodao je.

“Ako mu se dozvoli da završi takozvani posao u Ukrajini, krenut će na Moldaviju, Bjelorusija je već okupirana, prijeći će na baltičke zemlje, Poljsku, ići će dalje na zapad. On želi denatoizaciju centralne i istočne Europe. On se tu ne bi zaustavio, išao bi dalje. To su imperijalističke ambicije koje smo vidjeli u ponašanju dvije osobe ranije, jedna je Adolf Hitler, a druga Staljin”, smatra Ilarionov.

SAD: Guterres je popustio ruskim pritiscima

6.00 - Sjedinjene Države optužile su glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa da je "očigledno popustio ruskim prijetnjama" i da nije poslao dužnosnike u Ukrajinu da pregledaju bespilotne letjelice koje koristi Rusija, a za koje Washington i drugi tvrde da ih je isporučio Iran, objavio je Reuters.

Rusija je, navodi se, zanijekala da su njezine snage koristile iranske bespilotne letjelice u Ukrajini i tvrdi da službenici UN-a nemaju mandat da putuju u Kijev kako bi istražili porijeklo bespilotnih letjelica.

Iran je, s druge strane, priznao da je opskrbio Moskvu bespilotnim letjelicama istaknuvši, međutim, da su one poslane prije nego što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu.

Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Sjedinjene Države i Ukrajina ističu da isporuka bespilotnih letjelica iranske proizvodnje Rusiji krši rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a iz 2015. kojom se potvrđuje iranski nuklearni sporazum. Očekuju da Guterres pošalje dužnosnike u Kijev da istraže taj problem.

"Žao nam je što UN nije pokrenuo normalnu istragu tog kršenja", rekao je zamjenik američkog veleposlanika pri UN-u Robert Wood, na sastanku Vijeća sigurnosti, u ponedjeljak, o rezoluciji iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015.

Sastanak Putina i Lukašenka

00.00 - Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov bjeloruski kolega i bliski saveznik Aleksander Lukašenko u ponedjeljak su veličali dobrobit suradnje dviju država tijekom prvog Putinovog posjeta Minsku od 2019., gotovo ne spomenuvši rat u Ukrajini.

Nitko od novinara prisutnih na konferenciji za medije dvojice čelnika nije pitao hoće li se Bjelorusija uključiti u rat u Ukrajini. Lukašenko je ranije ponavljao da se to neće dogoditi.

Umjesto toga dvojac je govorio o sve snažnijem gospodarskom i obrambenom povezivanju dviju bivših sovjetskih država, ujedinjenih u takozvanu „Uniju“, kao i o finalu Svjetskog prvenstva u nogometu odigranog u nedjelju u Katru, prenosi Reuters.

Bjeloruska politička oporba, uglavnom u pritvoru, egzilu ili cenzurirana, strahuje da će Kremlj postepeno anektirati ili „apsorbirati“ svog mnogo manjeg slavenskog susjeda. I Putin i Lukašenko su se trudili odbaciti tu ideju.

"Rusiji nije u interesu bilo koga apsorbirati", rekao je Putin. „To jednostavno nema nikakve svrhe“.

Lukašenko, koji je sedamdesetogodišnjaka Putina u jednom trenutku nazvao „starijim bratom“, hvalio je Rusiju kao prijateljicu koja je „pružila ruku“, opskrbljujući Bjelorusiju naftom i plinom po sniženim cijenama.

"Rusija može bez nas, ali mi ne možemo bez Rusije", rekao je.