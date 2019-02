BIVŠI SAVJETNIK BIJELE KUĆE: ‘Trumpa treba smijeniti, on je psihički vrlo loše’

Biši Bushov svajetnik za etiška pitanja tvrdi da Donald Trump mora biti smijenjen s dužnosti jer ‘uopće nije mentalno dobro’

Richard Painter, bivši savjetnik Bijele kuće za etička pitanja, između 2005. i 2007. godine za vrijeme Georgea W. Busha, izjavio je da Donald Trump mora biti smijenjen s dužnosti jer “uopće nije mentalno dobro”, piše Independent.

Za kabelsku mrežu Msnbc rekao je da je Trumpov proglas izvanrednog stanja zbog ilegalne imigracije “očito protuzakonit” i proizvod predsjedničkog stanja svijesti.

“Predsjednik uopće nije dobro mentalno. Mislim da je ekstremni narcis. Odbijeno mu je ono što želi, njegov zid, pa ima napad histerije”, rekao je Painter.

TRUMP POVUKAO POTEZ OD KOJEG SE STRAHOVALO: ‘Pa to su radili i drugi predsjednici prije, ali nisu bili toliko uzbudljivi kao ja’

Trump je izvan kontrole

“Izvan kontrole je i ne želi prihvatiti ne kao odgovor Kongresa. I on će to učiniti. On će inzistirati na tome, on će rastrgati zemlju. To je neustavno, protuzakonito.

Učiniti će ogromnu štetu Republikanskoj stranci koja će se zbog toga podijeliti ravno po sredini i stvarno moramo imati na umu da je to zbog toga što predsjednik nije dobro”, rekao je.

Painter je potom rekao da bi Trump zbog nesposobnosti da obavlja posao “trebao biti smijenjen u skladu s 25. amandmanom”. Međutim, u kabinetu se okružio ljudima koji nisu spremni na tako nešto, a Kongres ga “očito nije voljan čak ni pokušati ukloniti putem opoziva.”