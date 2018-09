BIVŠI PUTINOV TJELOHRANITELJ PRIJETI U BIZARNOM VIDEU: ‘Napravit ću fin, sočan odrezak od lidera opozicije’

Viktor Zolotov, bivši Putinov tjelohranitelj koji sada vodi Rosgvardiya, ruskih unutarnjih vojnih snaga, izazvao je Navaljnog na dvoboj tijekom šestominutnog buncanja, u kojem je zanijekao optužbe čelnika opozicije, piše The Guardian.

Bivši tjelohranitelj i bliski saveznik Vladimira Putina izaziva Alekseja Navaljnog na dvoboj u bizarnom pričanju u prazno na YouTubeu. Obećao je da će napraviti “fini sočni odrezak” od opozicijskog lidera u bizarnoj prijetnji koju je objavio na YouTube kanalu Ruska Nacionalna garda.

Viktor Zolotov, bivši Putinov tjelohranitelj koji sada vodi Rosgvardiya, ruske unutarnje vojne snage, izazvao je Navaljnog na dvoboj tijekom šestominutnog buncanja, u kojem je zanijekao optužbe čelnika opozicije, piše The Guardian.

“Nitko te nije zasluženo istukao po stražnjici, tako jako da to osjetiš u svojoj jetri,” izjavio je visoki ruski dužnosnik u videu, koji je u utorak objavljen na internetu. Dodao je da je Navaljni izgovorio neke uvredljive izjave protiv njega u istrazi objavljenoj na internetu te je zatražio “zadovoljštinu”.

Na čelo Narodne garde postavljen 2016.

“Izazivam te na dvoboj. U ringu, na strunjači,” nastavio je. “Obećajem ti da ću od tebe napraviti fini, sočan odrezak u nekoliko minuta.” Video je označio neobično Zolotovljevo pojavljivanje u javnosti. Zolotovljev nikada nije bio aktivni političar te se uspinjao rangovima ruskih sigurnosnih službi još od 70-ih.

Poznaje Putina otkad su radili zajedno u Sankt Peterburgu 90-ih te je uglavnom viđen kao desna ruka koja može osigurati lojalnost nove ruske Nacionalne garde, na čelo koje je postavljen 2016. godine, javlja Guardian.

RUSI SU LJUTI: Putin im želi podići granicu za penziju, muškarci bi trebali raditi do 65, a prosječno žive 66 godina

Kremlj opaske ne vidi fizičkim prijetnjama

Kremlj se distancirao od Zolotovljevih riječi, izjavivši da ih nije razbistrio s predsjednikom, ali nije cenzurirao ruskog generala. “Znate, ponekad je potrebno upotrijebiti sve moguće metode, kako bi se usprotivili besramnoj kleveti,” izjavio je jučer Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov. Rekao je da ne vidi Zolotovljeve opaske fizičkim prijetnjama.

Ruske novine su spekulirale o Zolotovljevom osobnom bogatstvu. Navaljni je prošlog mjeseca objavio navodnu inflaciju cijena za ponude Nacionalne garde, ističe The Guardian.

Zolotovljev verbalni napad dogodio se dva dana nakon što su trupe ruske Nacionalne garde uz interventnu policiju uhitile više od 1.000 prosvjednika širom Rusije, koji su prosvjedovali protiv predložene mirovinske reforme koja bi povisila dob za umirovljenje muškaraca i žena za pet godina.

Razbijen tabu Kremlja spominjanjem Navaljnog

Navaljni je pozvao na općenarodne prosvjede prije nego što je krajem prošlog mjeseca pritvoren na 30 dana pod optužbom povezanom s ranijim prosvjedima. Pristaše su izjavile da je pritvoren kako bi ga se onemogućilo u vođenju nedjeljnih skupova, u kojima je policija koristila pendreke protiv prosvjednika, od kojih su mnogi tinejdžeri ili u ranim dvadesetima.

Zolotovljeva motivacija nije jasna te su komentatori na mukama kako bi proniknuli u razlog zašto je to učinio. Njegova izjava je također razbila tabu Kremlja spominjući Navaljnog poimence. Putin je to izbjegavao učiniti pred kamerom, ističe The Guardian.

Do komentara Navaljnog na Zolotovljev video nije se odmah moglo doći jer je bio u zatvoru. Drugi Putinovi saveznici objavili su slične napade na videu protiv Navaljnog. Ruski tajkun i bivši dioničar Arsenala Alisher Usmanov optužio je Navaljnog 2017. godine za klevetu u videu objavljenom na YouTubeu te je zatražio ispriku zbog druge istrage.