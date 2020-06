BIVŠI NAJBOLJI PRIJATELJ NJEMAČKOG PEDOFILA: ‘Znam da je oteo Maddie, on je pervertit i sposoban je to učiniti djetetu’

‘On je definitivno bio pervertit i više nego sposoban oteti dijete za svoje seksualne igre ili novac. Znam da je on to učinio’

Bivši prijatelj njemačkog pedofila Christiana Bruecknera, jedinog osumnjičenog za nestanak 3-godišnje Britanke Madeleine McCann, rekao je da zna da je seksualni prijestupnik oteo djevojčicu. Michael Tatschl (46), koji je s Nijemcem živio u Portugalu, opisao je svog prijatelja kao “bolesnu osobu” te je Daily Telegraphu rkao da je zna da je Brueckner to učinio.

“Tada sam živio s njim, bio mi je najbolji prijatelj. On je definitivno bio pervertit i više nego sposoban oteti dijete za svoje seksualne igre ili novac. Znam da je on to učinio”, prenosi Independent Tatschlovu izjavu.

‘On to mora priznati’

Podsjetimo, 43-godišnji Brueckner već služi zatvorsku kaznu u Njemačkoj zbog djela povezanih s drogom, a osuđen je i za silovanje 72-godišnje Amerikanke. Osim toga, Brueckner je pod istragom zbog nestanka 5-godišnje djevojčice iz Njemačke. Uz sve to, Nijemac ima još 17 presuda diljem Europe zbog različitih djela. Među tim nedjelima je i zlostavljanje djece.

Michael Tatschl družio se s Bruecknerom, a zajedno su čak i osuđeni na zatvorsku kaznu od osam i pol mjeseci zbog krađe goriva. Nakon što su odslužili kaznu, njihovi putovi su se razišli. Malena Maddie je pet mjeseci nakon njihovog izlaska iz zatvora nestala. Nedavno je policija pozvala Tatschla na razgovor o svom bivšem prijatelju i partneru u zločinu.

“Policija mi je rekla da Bruecknera istražuju u slučaju Maddie McCann pa sam ih odmah rekao da sam uvjeren da je on to učinio. Nadam se da će se taj slučaj napokon zatvoriti zbog obitelji McCann i da će Bruecknera proglasiti krivim za ono što je učinio. On mora priznati svoj sločin i dati zaključak ovom dugogodišnjem slučaju”, kazao je britanskim medijima Michael Tatschl.

Odvjetnici Christiana Bruecknera kažu da njihov klijent negira bilo kakvu poveznicu s nestankom malene Britanke.

