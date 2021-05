BIVŠI HRVATSKI REPREZENTATIVAC O SITUACIJI U IZRAELU: ‘Ovo je prvi put da je ispaljeno ovoliko raketa. Ako uđeš u arapski dio…’

‘U Izraelu sam od ’96. i ovo je prvi put da se može osjetiti da je nešto kao ratno stanje. Uvijek je bilo nešto. Izraelci su ulazili u Gazu, tamo se ratovalo, ali ovo je prvi put da je ispaljeno ovoliko raketa’, opisao je trenutnu situaciju u Izraelu bivši ‘vatreni’, Giovanni Rosso

Bivši hrvatski Vatreni, igrač Hajduka i legenda izraelskog nogometa, Giovanni Rosso, godinama živi i radi u Haifi, trećem po veličini gradu u Izraelu. Za Večernji.hr je opisao kako proživljava trenutnu situaciju u Izraelu.

TEL AVIV U PLAMENU: Palestinski militanti u znak odmazde ispalili 130 projektila nakon izraelskog zračnog udara

‘Situacija nikada nije bila ovakva’

“Nema me u Izraelu već 10 dana, ali sam upoznat sa situacijom. Sada je praznik, blagdan, traje do četvrtka, Ramadan. Znam da je bio konflikt, ali ne želim ulaziti u politiku. Ono što ja mogu reći jest da situacija nikada nije bila ovakva. Oko 200 raketa je palo na Tel Aviv i njegovo okruženje, ali što je najgore je da izraelski Arapi izlaze na ceste i pale izraelske restorane, pale automobile… Uđeš li slučajno u arapski dio može doći i do linča, kamenovanja… Situacija stvarno nije baš…”, opisao je situaciju Rosso.

“Ja ne znam koliko je ovdje Arapa, možda par milijuna. Najmanje je Arapa kršćana, većinom su to Arapi muslimani. Većinom je sve u redu dok nije Jeruzalem u pitanju, a kada je on u pitanju svi ‘polude’. I Židovi i kršćani i muslimani. Već stoljećima se ratuje za taj grad. Stravično”, poručio je.

‘ESKALIRAMO PREMA RATU PUNOG RAZMJERA’: Hamas zasuo Tel Aviv kišom raketa, Izrael jutros žestoko uzvratio stotinama zračnih napada

Usporedba s ratom u Hrvatskoj

Na pitanje može li se situacija u Izraelu usporediti s devedesetim godinama u Hrvatskoj, Rosso je rekao da je za vrijeme rata, ’91. i ’92., bio u Zadru. “U Izraelu sam od ’96. i ovo je prvi put da se može osjetiti da je nešto kao ratno stanje. Uvijek je bilo nešto. Izraelci su ulazili u Gazu, tamo se ratovalo, ali ovo je prvi put da je ispaljeno ovoliko raketa. Daj Bože da se smiri što prije, ali mislim da neće baš samo tako. Mislim da će izraelska vojska ući u Gazu”, rekao je.

“Nevini ljudi stradaju, poginulo je 30 i nešto civila. Gledajte, dođe taj petak i subota kada je Šabat. Idemo u restorane, ja kupujem ribu u arapskim restoranima, stvarno je puno prijatelja i kada sam igrao nogomet i u klubu u kojemu radim ima dosta arapskih igrača i da me pitaš zašto je došlo do toga ja stvarno ne znam i ne želim nagađati”, poručio je Rosso.

SIRENE ZA UZBUNU: Nakon što je Sirija ispalila raketu blizu nuklearnog reaktora, izraelska vojska odgovorila raketiranjem

‘Izraelci mogu svladati koronu, ali ne i rat…’

Dodao je da živi s obitelji na mirnom dijelu. “Mi živimo na sjeveru i hvala Bogu u Haifi nije pala niti jedna raketa. Tamo uopće nema rata. Rat je u Jeruzalemu, Aškelonu, Ašdodu, Tel Avivu. Svi su u skloništu, velika je panika”, rekao je te dodao da ne pamti kada je bila takva situacija.

Osvrnuo se i na pandemiju koronavirusa, rekavši da je Izrael bio proglašen najsigurnijom zemljom što se tiče borbe protiv virusa, ali naglašava da je rat neprijatelj kojeg Izraelci ne mogu savladati. “Što se tiče borbe protiv korone, to stvarno skidam kapu ovoj vladi. Mi smo imali tri lockdowna, onaj prvi je bio zanimljiv, bilo je novo, neobično”, rekao je.

Zapaljena sinagoga, izgorjeli automobili

Židovi su u srijedu iznijeli svitke Tore iz zapaljene sinagoge, a izgorjeli automobili poredani su u obližnjim ulicama nakon što je u mješovitim arapsko-židovskim gradovima u Izraelu izbilo nasilje zbog izraelskih zračnih napada u Gazi i sukoba u Jeruzalemu.

Premijer Benjamin Netanyahu proglasio je izvanredno stanje u Lodu, blizu Tel Aviva, nakon izvješća da su pripadnici arapske manjine zapalili sinagoge i da su Židovi bacali kamenje na automobile kojima su upravljali arapski stanovnici. “Izgubili smo kontrolu nad gradom i nad ulicama”, rekao je gradonačelnik Loda Yair Revivo za News 12 nakon nekoliko noći nasilnih obračuna u kojima je jedan Arapin ubijen, a mnogi su ranjeni.

Policija je preko noći uhitila desetke ljudi u Lodu i u većinski arapskim gradovima u središnjem i sjevernom Izraelu, uključujući Umm al-Fahm duž granice sa Zapadnom obalom i Jisr al-Zarqu na sredozemnoj obali.

U Lodu su muškarci nosili svitke Tore kroz pocrnjelo dvorište zapaljene sinagoge prekriveno krhotinama. U obalnom gradu Acre zapaljen je Uri Buri, riblji restoran čiji je vlasnik Židov, a neki arapski stanovnici rekli su da se boje napustiti dom. U Jaffi, u blizini Tel Aviva, arapski prosvjednici sukobili su se s policijom koja je ispalila šok granate kako bi ih rastjerala.

Sigurnosni službenici rekli su da su zbog nasilja premjestili 16 bataljuna granične policije s okupirane Zapadne obale u Lod i druge izraelske gradove.

Arapska manjina u Izraelu

Izraelska arapska manjina – palestinska po nasljeđu, izraelska po državljanstvu – uglavnom potječe od Palestinaca koji su živjeli pod osmanskom, a zatim i britanskom kolonijalnom vlašću prije nego što su ostali u Izraelu nakon stvaranja države 1948. godine.

Većina je dvojezična, govori arapskim i hebrejskim i osjeća povezanost s Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali i u Gazi. Često se žale na sustavnu diskriminaciju, nepravedan pristup u stambenim pitanjima, zdravstvenoj zaštiti i obrazovnim uslugama.

Propalestinski prosvjedi

Napetost u arapsko-židovskim gradovima porasla je pošto je Izrael izvodio zračne udare u Gazi, a palestinski militanti ispaljivali rakete na Izrael u eskalaciji nasilja nakon sukoba u istočnom Jeruzalemu u ponedjeljak ujutro.

“Osuđujemo da se solidarnost i povezanost našeg naroda s našom braćom u Jeruzalemu i Pojasu Gaze napadaju činovima sabotaže na javno i privatno vlasništvo, kao što se to sada događa na ulazu u Umm al-Fahm”, rekao je Samir Mahamid, gradonačelnik Umm al-Fahma.

Četvrti s arapskim stanovnicima, uključujući Lod i Jaffu, bile su među onima u kojima su sirene aktivirane zbog raketne paljbe. Dvoje stanovnika Loda ubijeno je u srijedu kada je vozilo pogođeno raketom, rekla je izraelska policija.

U Haifi i Jaffi arapski prosvjednici izvjesili su palestinske zastave i uzvikivali parole u znak potpore Palestincima koje deložiraju iz četvrti istočnog Jeruzalema u sklopu dugotrajnog pravnog postupka.

Arapski državljani Izraela bili su među tisućama prosvjednika koji su se proteklih dana suočili s izraelskom policijom u blizini džamije Al-Akse i drugdje u jeruzalemskome starom gradu. Glasnogovornik Hamasa u Gazi potaknuo je arapske građane da se “dignu” protiv “našeg i vašeg neprijatelja”.