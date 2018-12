BIVŠI DUŽNOSNIK PENTAGONA I ŠEF TAJNOG NLO PROGRAMA: ‘Postoje dokazi da nismo sami…’

Članak The New York Timesa uključivao je i videosnimke američkih pilota koji su susreli NLO 2014. godine

Bivši dužnosnik Pentagona koji je predvodio nedavno razotkriveni vladin program praćenja NLO-a rekao je u ponedjeljak navečer CNN-u kako vjeruje da postoje snažni dokazi vanzemaljskog posjeta Zemlji.

“Moje je osobno uvjerenje kako postoje uvjerljivi dokazi da nismo sami”, kazao je Luis Elizondo u intervjuu u CNN-ovoj emisiji “Erin Burnett OutFront”.

Američki The New York Times i Politico za vikend su objavili da je naredba za osnivanje posebnog programa, nazvanog “Advanced Aviation Threat Identification Program” stigla od vođe tada većinskih demokrata u Senatu, Harryja Reida, koji je pomogao skupiti financijska sredstva nakon razgovora s prijateljem i političkim donorom, čovjekom koji vjeruje u postojanje vanzemaljaca.

RASKRINKANA NAJVEĆA TAJNA PENTAGONA: Procurile snimke susreta američkih pilota s NLO-ima: ‘O Bože, pogledaj ovo…’

Nevjerojatne manevarske sposobnosti

Elizondo je rekao The New York Timesu da je istupio iz Ministarstva obrane u rujnu zbog pretjerane tajnovitosti koja je okruživala cijeli program, ali unutarnje opozicije nakon ukidanja financiranja 2012. godine.

Elizondo je u ponedjeljak kazao da ne može govoriti u ime američke vlade, ali on smatra kako postoje dokazi koji podržavaju teoriju da su vanzemaljske letjelice posjetile Zemlju.

“Te letjelice – zvat ćemo ih letjelicama – prikazuju karakteristike koje američko zrakoplovstvo, ali isto tako niti jedno drugo na svijetu, trenutno ne posjeduje u svom arsenalu”, rekao je Elizondo. Bivši dužnosnik Pentagona kaže da je letjelica “naizgled prkosila zakonima aerodinamike”. Ističe da letjelica nema očigledne forme pogona, te da je letjelica manevrirala na način, koji je, kako smatra, daleko od G-sila koje bi ljudsko tijelo moglo tolerirati.

Svjedočanstvo američkih pilota

Članak The New York Timesa uključivao je i videosnimke američkih pilota koji su susreli NLO 2014. godine. Jedan od pilota, umirovljeni kapetan David Fravor, rekao je CNN-u da su leteći objekti izgledali kao “15-metarski bomboni Tic-Tac” s munjevitom sposobnošću manevriranja.

Američki senator koji je pokrenuo program ponosan je na svoje dostignuće. “Nije me sram niti žao što sam to pokrenuo. Mislim da je to jedna od boljih stvari koju sam napravio tijekom mandata. Napravio sam nešto što nitko prije nije”, zaključuje Reid. Tek na decidirani upit New York Timesa, nakon što su već procurile brojne informacije, Pentagon je priznao da program postoji. Njegov godišnji budžet bio je 22 milijuna dolara.