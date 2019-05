BIVŠI BRITANSKI DIPLOMAT TVRDI: ‘Zapad više nije zainteresiran za pitanje Kosova, a oni će povući potez koji će izazvati paniku u Srbiji’

‘Kosovo očajnički želi da priznanjem okonča stanje međunarodnog pravnog vakuuma, dok Beograd želi normalizirati odnose s Kosovom kako bi se Srbija pridružila EU i okončala problem koji opterećuje srpsku politiku od 1980-ih’, kazao je Less u intervjuu za Tanjug dodavši da bi podjela Kosova bila kompromisno rješenje

Geopolitički analitičar i bivši britanski diplomat Timothy Less, dobar poznavatelj prilika na Balkanu, uvjeren je da će Kosovo na koncu biti podijeljeno tako što će samo biti formalizirano sadašnje stanje na terenu. A to stanje je da Beograd ne kontrolira jug Kosova, a Priština sjever, piše Tanjug. Less je inače poznat po kontroverznoj tvrdnji da Zapad treba odustati od inzistiranja na multietničnosti Balkana i izaći u susret nacionalnim težnjama manjina.

Što se tiče kosovskog pitanja, Less kaže da je ono trenutno “zaglavljeno”, ali da tako neće biti zauvijek jer i Priština i Beograd žele riješiti problem koji ih paralizira.

Cilj Kosova je ujedinjenje s Albanijom

“Kosovo očajnički želi da priznanjem okonča stanje međunarodnog pravnog vakuuma, dok Beograd želi normalizirati odnose s Kosovom kako bi se Srbija pridružila EU i okončala problem koji opterećuje srpsku politiku od 1980-ih”, kazao je Less u intervjuu za Tanjug dodavši da bi podjela Kosova bila kompromisno rješenje.

“Priština će u svojim očajničkim željama da legalizira status Kosova, na kraju pokušati to postići ujedinjenjem s priznatom državom Albanijom, čiji se pravni status može “posuditi”, bilo da se radi o priznavanju putovnica ili članstvu u Interpolu”, kazao je ovaj bivši britanski diplomat.

To bi, smatra Less, izazvalo paniku u Srbiji, koja bi tada bila prisiljena pripojiti sjever Kosova kako bi spasila tamošnje Srbe od života u albanskoj nacionalnoj državi. On je, štoviše, uvjeren da će se stvari na koncu tako i razviti.

‘Zapad nije zainteresiran za pitanje Kosova’

“Vanjski igrači će protestirati i odbijati priznati nove činjenice na terenu, ali neće učiniti ništa da zaustave Srbe i Albance te će mirno prihvatiti oslobađanje od tereta i rješavanje dugogodišnjeg spora”, procjenjuje Less.

On također smatra da nitko na Zapadu nije iskreno zainteresiran za pitanje Kosova.

“O tome govori i to da su Washington i Bruxelles rekli da će prihvatiti što god strane u sporu dogovore. Dakle, Srbi bi trebali tražiti rješenje u skladu s nacionalnim interesom Srbije”, sugerirao je Less u intervjuu Tanjugu.

No, po njegovom mišljenju. čak i ako bi bezuvjetno prizala Kosovo Srbija ne bi postala članica EU jer je, smatra Less, proces proširenja Unije praktički završen.

