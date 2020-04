BIVŠE KOMUNISTIČKE ZEMLJE LAKŠE SE BORE S KORONAVIRUSOM: Razlog bi mogao biti u cjepivu koje su u doba Jugoslavije svi primili

Neka istraživanja pokazuju da ljudi koji su u djetinjstvu cijepljeni BCG-om protiv tuberkuloze vjerovatno imaju bolji imunitet na koronavirus, te da je među njima i manja smrtnost

Ovih su dana neki ozbiljni u ugledni svjetski mediji poput New York Timesa, The Economic Timesa i Euractiva pisali o tome zašto se bivše komunističke zelje donekle lakše nose s koronavirusom i bolje prolaze u borbi s Covidom-19.

Naime, kako prenosi Depo.ba pozivajući se na te tekstove, neka istraživanja pokazuju da ljudi koji su kao bebe i djeca bili cijepljeni BCG cjepivom protiv tuberkuloze po svemu sudeći imaju bolji imunitet.

SVIJET U UTRCI ZA CJEPIVOM PROTIV KORONAVIRUSA: Pristupi su dramatično različiti, a evo i koliko će trebati da ga razviju

Bolji imunitet zbog BCG cjepiva?

To je cjepivo otkriveno prije stotinu godina, a francuski bakteriolozi i imunolozi Albert Calmette i Camille Guérin na njemu su radili čak 13 godina, od 1908. do 1921. Posljednjih godina to se cjepivo smatralo nedovoljno učinkovitim za sprječavanje primarne zaraze TBC-a, ali učinkovitim u spječavanju teških oblika tuberkuloze, tuberkuloznog meningitisa i milijarne tuberkuloze.

Sada, pak, neka istraživanja pokazuju da ljudi koji su u djetinjstvu cijepljeni BCG-om protiv tuberkuloze vjerovatno imaju bolji imunitet na koronavirus, te da je među njima i manja smrtnost.

PREKRETNICA U BORBI S PANDEMIJOM; Počelo je testiranje dva potencijalna cjepiva: ‘Ovo je bez presedana’

U Jugoslaviji procijepljenost bila skoro 100 posto

Ako se ta vijest koju je početkom tjedna objavio New York Times pokaže točnom, onda bi se dijelom moglo objasniti i zašto bivše komunističke zemlje – gdje se cijepljenje provodilo “milom ili silom” – zasad bolje prolaze u ratu protiv Covida-19, za razliku od, primjerice, SAD-a gdje cijepljenje nije bilo obavezno.

Depo.ba podsjeća da je u bivšoj Jugoslaviji stopa procijepljenosti BCG-om 1950-ih i 1960-ih godina bila skoro stopostotna.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.