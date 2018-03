BIVŠA PLAYBOYEVA ZEČICA O VEZI S TRUMPOM: ‘Bili smo skupa 10 mjeseci, Melania je tada baš bila rodila njihovog sina…’

Jednom je bila na istoj zabavi o kojoj je nedavno medijima ispričala porno glumica Stormy Daniels. I ona je rekla da se te večeri seksala s Trumpom. McDougal kaže da joj to nije jasno i da ne razumije kako je te večeri Trump imao vremena i za Daniels. ‘Odmah sam pomislila, kako je mogao biti s njom kad sam ja bila s njim te večeri?’

Karen McDougal, bivša Playboyeva zečica koja kaže da je imala aferu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ispričala je za CNN da je bila zaljubljena u njega dok je bio zvijezda televizijskog reality showa. Dodala je i da su se upoznali 2006., nakon čega su desetke puta imali nezaštićene spolne odnose, prenosi Daily Mail.

‘Nakon seksa mi je htio platiti. Otišla sam kući plačuči’

U svom prvom televizijskom intervjuu, McDougal je ispričala da je s Trumpom bila u vezi 10 mjeseci te da je tijekom tog vremena razvila i osjećaje za njega. 46-godišnja bivša Playboyeva zečica ispričala je da se seksala s Trumpom na prvom spoju, a zatim je otišla kući plačući jer joj je on ponudio novac za seks. Odbila je. ‘Nakon što smo bili intimni, pokušao mi je platiti a ja nisam znala kako bih reagirala. Ne znam ni kako ih opisala izraz na svom licu tada. Sigurno sam izgledala jako tužno’, rekla je dodavši da ju je ta Trumpova ponuda jako povrijedila jer ona nije bila takva djevojka. ‘On mi je onda rekao da sam zbilja posebna’, kaže McDougal.





Nakon njezinog intervjua za CNN, Bijela je kuća poslala priopćenje u kojem kažu da to nije istina te da Trump nije bio s njom u vezi. McDougal se prisjetila i osjećaja krivnje kad je došla u Trumpov stan u Trump Toweru, a on joj je pokazao Melanijinu spavaću sobu. Bilo joj je čudno da on i žena spavaju u odvojenim sobama. ‘Mislila sam da možda imaju bračnih problema. Jedva sam čekala da izađem iz stana. Činiti nešto tako pogrešno je dovoljno, ali činiti to u nečijoj tuđoj spavaćoj sobi, u nečijem domu i krevetu, to je posebno loš osjećaj. Jedna sam čekala da izađem van. Samo sam se htjela vratiti u svoju hotelsku sobu.’ U to je vrijeme Melania tek rodila njihovog sina Barrona.

‘Osjećala sam krivnju, žao mi je zbog toga što sam učinila’

Unatoč osjećaju krivice, nastavila je aferu s Trumpom. Sada kaže da zna da je to bilo pogrešno i da joj je žao. ‘Tada sam bila drugačija. Zabavljala sam se, bila sam na Playboy sceni. Uživala sam u životu koliko god sam mogla. No u meni su se stvorili i osjećaji za njega. Bila je to prava veza. Sada mi je žao i ne bih voljela da netko takvo što učini meni’, kaže McDougal i dodaje da je slika Trumpa koja se sada prikazuje u javnosti drugačija od onog Trumpa kojeg je ona poznavala. Opisuje ga kao šarmantnog i karizmatičnog. Rekla je i da je sigurna da je i on nešto osjećao prema njoj. Kaže da joj je uvijek govorio da ju voli, a imali su i nadimke jedno za drugo. ‘Zvao me mala ili prekrasna Karen’, rekla je.

McDougal je prošlog tjedna podigla tužbu protiv izidavača National Enquirera koji je navodno otkupio ekskluzivna prava na njezinu priču o vezi s Trumpom, a zatim ju nikad nije objavio kako to ne bi Trumpu naštetilo uoči predsjedničkih izbora. U intervjuu je rekla da je pomislila da će to biti ozbiljna veza. Trump ju je pozivao i na događaje na kojima se okupljala njegova obitelj. McDougal kaže da je upoznala svu njegovu djecu, osim malenog Barrona. Jednom je prilikom čak fotografirana s Ericom Trumpom, za kojeg je rekla da je baš simpatičan. Njega je upoznala na zabavi za Trump Vodku. Na idućoj je zabavi upoznala i Ivanku Trump. Ispričala je kako je Trump često hvalio svoju kćer, a njoj je govorio da je ‘jednako lijepa kao Ivanka’.

‘Kako je mogao biti sa Stormy Daniels kad je te večeri bio sa mnom?’

‘Bio je jako ponosan na nju. Ona je genijalna žena. Prekrasna je. Kći mu je i trebao bi biti ponosan na nju. Meni je rekao da sam lijepa poput nje’, kaže McDougal i dodaje da je tijekom njihove veze Trump rijetko spominjao MelaniJu. Tek je jednom rekao da se divi njezinom intelektu i činjenici da govori četiri ili pet jezika. McDougal je rekla da je Trump plaćao avionske karte svaki put kad bi se htio vidjeti s njom. Ona nije znala da se Trump tada viđao i s drugim ženama. Kaže da je mislila da je ona jedina.

Jednom je bila na istoj zabavi o kojoj je nedavno medijima ispričala porno glumica Stormy Daniels. I ona je rekla da se te večeri seksala s Trumpom. McDougal kaže da joj to nije jasno i da ne razumije kako je te večeri Trump imao vremena i za Daniels. ‘Odmah sam pomislila kako je mogao biti s njom kad sam ja bila s njim te večeri’, kaže. Afera je završena u travnju 2007., nakon deset mjeseci.