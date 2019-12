BIVŠA ISIL-OVA ROBINJA SUOČILA SE NA TV-U SA SVOJIM SILOVATELJEM: ‘Zašto? Imala sam tek 14, a silovao si me i tukao tri puta dnevno…’

Na televiziji mu je rekla da joj je uništio život i snove i da se nada da će on sada iskusiti što znači muka, mučenje i usamljenost

Ashraq Haji Hamid iz Iraka imala je samo 14 godina kad ju je ISIL oteo, odvojio od obitelji i prodao za 100 dolara da bude seksualna robinja, piše Independent. Pet godina nakon tog užasa ova se hrabra žena javno sukobila s muškarcem koji ju je kupio i koji ju je nekoliko puta dnevno silovao. U vrlo emocionalnom intervjuu 26-godišnjakinja je opisala užas koji je preživjela prije odlaska od Abu Hamama.

Sve se to odvilo u jednoj emisiji na iračkoj televiziji Al-Iraqiya jer su vlasti dopustile djevojci da se suprotstavi svom silovatelju javno i ispituje ga. Mučna je to scena gdje silovatelj u lisičinama stoji ispred nje pognute glave kako im se pogledi ne bi susreli.

Srela silovatelja kada je pobjegla iz ISIL-a

“Abu Hamam, pogledaj me! Zašto si mi to učinio? Zašto? Jer sam Jezidi? Imala sam samo 14 godina kada si me silovao, pogledaj! Imaš li osjećaja? Imaš li čast?”, pitala ga je djevojka pred televizijskim kamerama.

Ovo nije prvi put da je ova djevojka vidjela svog silovatelja nakon što je pobjegla iz zarobljeništva ISIL-a. Samo poslije nekoliko godina, kada je 2015. pobjegla u Njemačku kako bi započela novi život, Ashraq Haji je srela Abu Hamama. Zaustavio ju je na ulici u Stuttgartu i rekao joj da zna gdje živi. Na televiziji mu je rekla da joj je uništio život i snove i da se nada da će on sada iskusiti što znači muka, mučenje i usamljenost. “Da imaš osjećaja ne bi me silovao kada sam imala 14 godina koliko su sada stari tvoj sin i kći”, kazala mu je.

Prošle godine je djevojka pobjegla iz Njemačke u Irak kako bi pobjegla od Abu Hamama, a on je kasnije po povratku u zemlju predan iračkim sigurnosnim službama.

Nju i druge djevojčice svezali željeznim lisičinama i silovali ih

Nakon napada na Sinjar pripadnici ISIL-a razdvojili su Jezidije i prodali žele i djevojke borcima u Siriji i Iraku. Djevojka kaže da su se plašili za svoj život jer nisu znali što će s njima biti i hoće li biti ubijeni ili ne. Tješili su se time što su zajedno jer bi onda zajedno i umrli, no onda su ih razdvojili. Ashraq Haji kaže da je ondje bilo između 300 i 400 Jezidi djevojčica i žena, a najmlađe od njih imale su čak devet godina. One su potom odvedene u Mosul na prodaju. Kako kaže, većina njezinih sestara i rođakinja odvedena je u Siriju.

“Abu Humam me odabrao, a onda me povukao za kosu. Nisam očekivala da će nas silovati jer smo imale samo 14 godina. Ali zavezali su nas željeznim lisičinama i silovali nas. Silovali su nas jedan za drugim. Oduvijek mi je govorio da će me pustiti, a onda me silovao tri puta dnevno i tukao ju isti broj puta. Pokušala sam se boriti protiv njega i gurnuti ga dok me pokušavao silovati. Ni jedan dan nije prošao bez da me tri ili četiri puta pretukao”, ispričala je potresena djevojka.

Na tisuće Jezidi muškaraca je pogubljeno, a njihove žene i djevojke prodane su kao seksualne robinje kada su militantni ISIL-a napali Sinjar i susjedne gradove početkom kolovoza 2014. godine. Ovaj intervju snimila je iračka Nacionalna obavještajna služba, a emitiran je 26. studenog 2019. na informativnom kanalu Al-Iraka.

