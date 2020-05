BISKUPI IZ BIH ODBACUJU POKUŠAJE POLITIZACIJE MISE ZA ŽRTVE BLEIBURGA: ‘Crkva moli za pokojne, a ne za ideologije i režime’

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić trebao je predvoditi Svetu misu kod Bleiburga, no kako je planirano okupljanje u Austriji otkazano zbog pandemije koronavirusa odlučeno je da on to učini u sarajevskoj katedrali

Biskupi Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u srijedu su odbacili sve pokušaje politizacije mise za bleiburške žrtve potvrdivši kako će ona biti održana 16. svibnja u katedrali u Sarajevu, kako je i planirano.

Nakon brojnih reakcija na najavu mise, uključujući i javne pozive sva tri člana Predsjedništva BiH i gradonačelnika Sarajeva da se taj obred otkaže zbog povezanosti stradalih na Bleiburgu s ustaškim režimom, biskupi iz BiH oglasili su se zajedničkom izjavom u kojoj su istaknuli kako moliti za neku osobu ili za neku skupinu ne znači niti odavati počast toj osobi ili skupini, niti poistovjećivati se s njima, niti prihvaćati njihova politička uvjerenja.

Dodali su kako molitve i obredi u Katoličkoj crkvi imaju samo vjersko značenje i isključuju bilo kakav vid političkog, pravnog ili sudskog značenja.

Odlučno odbacili insinuacije

“Mi katolički biskupi odlučno odbacujemo sve nepravedne sudove i insinuacije s obzirom na Svetu misu, koja će se slaviti u subotu 16. svibnja 2020. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova i u vezi s tim s povjerenjem očekujemo dobru volju svih Crkava i vjerskih zajednica i svih naroda, kao i njihovih predstavnika, prihvaćajući pravo da netko drukčije misli, vjeruje i ponaša se, ali uvijek u okviru pravedna zakona i poštovanja vlastitosti Katoličke crkve”, stoji u izjavi.

Podsjetili su pritom kako BiH, kao država koja je 2006. potpisala Temeljni ugovor sa Svetom Stolicom, ima obvezu jamčiti pravo Crkvi slobodu vršenja njezinog poslanja, a Sveta misa, kako su istaknuli, najviši je bogoštovni čin.

Misa u Sarajevu sastavni je dio ovogodišnje komemoracije 75. obljetnice Bleiburga čiji je organizator Počasni bleiburški vod, a pokrovitelj Hrvatski sabor.

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić trebao je predvoditi Svetu misu kod Bleiburga, no kako je planirano okupljanje u Austriji otkazano zbog pandemije koronavirusa odlučeno je da on to učini u sarajevskoj katedrali.