BIN SALMAN UPOZORAVA: ‘Rat Saudijske Arabije i Irana doveo bi do kraha svjetskog gospodarstva’

‘Ne bude li svijet snažnom i odlučnom akcijom pokušao odvratiti Iran bit ćemo svjedoci još gore eskalacije koja će zaprijetiti svjetskim interesima’

Rat Saudijske Arabije i Irana doveo bi do “potpunog kraha svjetskog gospodarstva”, ocijenio je u nedjelju princ Mohammad bin Salman u televizijskom razgovoru u Sjedinjenim Državama pozivajući međunarodnu zajednicu da “odvrati” Teheran.

“Ne bude li svijet snažnom i odlučnom akcijom pokušao odvratiti Iran bit ćemo svjedoci još gore eskalacije koja će zaprijetiti svjetskim interesima”, rekao je prijestolonasljednik u emisiji “60 minuta” na mreži CBS. “Opskrba naftom će se poremetiti i cijene će skočiti do nezamislive razine, što u životu nismo vidjeli”, rekao je.

‘Nastradalo bi svjetsko gospodarstvo, ne samo saudijsko i ono u bliskoistočnim zemljama’

Posljedice će, upozorio je, osjetiti čitav svijet: “Ovo područje osigurava 30 posto svjetske opskrbe energentima, gotovo 20 posto svjetskog prometa robe i oko četiri posto svjetskog BDP-a. Zamislite da tih triju stvari nestane”.

“To bi bio potpuni krah svjetskog gospodarstva a ne samo saudijskog i bliskoistočnih zemalja”, istaknuo je “MbS”. Ocijenio je apsurdnim napad izveden 14. rujna na saudijska naftna postrojenja koji Rijad i Washington pripisuju Iranu. “To nije strateški cilj. Samo će luđak napasti 5 posto svjetske opskrbe. Jedini strateški cilj je pokazati da su glupi, što su i učinili”, rekao je princ.

O ubojstvu novinara Jamala Khashoggija

Sin kralja Salmana je bio upitan je li naredio ubojstvo novinara koji je kritizirao režim, Jamala Khashoggija, u Istanbulu u listopadu 2018.

“Nipošto. Bio je to strašan zločin. Ali u cijelosti preuzimam odgovornost kao čelnik Saudijske Arabije, napose zato što su to učinili pojedinci koji rade za saudijsku vladu”, odgovorio je. “Ako zločin nad saudijskim državljaninom počine dužnosnici koji rade za saudijsku vladu, ja kao čelnik moram preuzeti odgovornost. To je bila pogreška”.

Tijelo novinara kojemu se gubi svaki trag nakon ulaska u saudijski konzulat u Istanbulu nije pronađeno a okolnosti njegova ubojstva nikad nisu rasvijetljene. Mohammada bin Salmana je optužio neovisni stručnjak UN-a koji je pronašao “sigurne dokaze” o njegovoj umiješanosti, a CIA misli da je prijestolonasljednik najvjerojatnije naredio ubojstvo.

Saudijsko pravosuđe je pak nastojalo otkloniti sumnju sa saudijskog čelnika i uhitilo je više od dvadeset ljudi u okviru istrage o tom ubojstvu, od kojih petorici prijeti smrtna kazna.

