‘BILO JE TO VELIKO PRETJERIVANJE’: Virolog otkrio koliko maske na otvorenom zapravo imaju smisla, a kaže da zna krivca za konfuziju

Prijenos virusa na otvorenom prostoru CDC tretira kao glavni rizik, a u svojim preporukama također govore da bi necijepljene osobe trebale nositi maske u većini vanjskih okruženja, dok bi cijepljeni ljudi maske trebali nositi samo na velikim javnim mjestima koja uključuju povećan broj ljudi

Prošlog mjeseca američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je nove smjernice za nošenje maski, a unutar preporuka objavljeno je i da se na otvorenom prostoru događa “manje od 10 posto” prijenosa. No, ta brojka gotovo sigurno zavarava, piše The New York Times.

Virolog sa Sveučilišta St. Andrews, dr. Muge Cevik smatra da je mjerilo od 10 posto “veliko pretjerivanje”, a brojni epidemiolozi potvrđuju činjenicu da je udio prijenosa virusa koji se dogodio na otvorenom ispod 1 posto, a može biti i ispod 0,1 posto.

AMERIKANCE MUČI JEDNO PITANJE: Ima li nošenje maski na otvorenom još uvijek smisla?

Preporuke bi trebale biti više utemeljene na znanosti

Da navedena brojka nije samo matematičko pitanje potvrđuju i brojni primjeri gdje Amerikanci ostaju zbunjeni dugačkim popisom preporuka CDC-a, a Zeynep Tufekci sa Sveučilišta Sjeverne Karoline preporuke CDC-a nazvala je “istovremeno zastrašujućim i previše kompliciranim”.

CDC u svojim preporukama ističe da bi necijepljene osobe trebale nositi maske u većini vanjskih okruženja, dok bi cijepljeni ljudi maske trebali nositi samo na velikim javnim mjestima koja uključuju povećan broj ljudi.

Prema pisanju The New York Times, preporuke CDC-a trebale bi biti utemeljenije u znanosti budući da nigdje u svijetu nije zabilježena niti jedna infekcija koronavirusom iz “slučajnih” interakcija na otvorenom, poput prolaska pored nekoga na ulici.

TREĆI VAL HARA EUROPOM, A U SAD-U? Popuštaju se mjere i fokusira na cijepljenje: ‘Za pet mjeseci nastupa imunitet krda, ali…’

Gradilišta u Singapuru

Istraživanje koje je CDC naveo u obrani brojke prijenosa od 10 posto, navodi velik udio navodnih slučajeva prijenosa dogodio u jednom okruženju – gradilištima u Singapuru. Podaci o Singapuru izvorno potječu iz tamošnje državne baze podataka, no ta baza ne kategorizira slučajeve s gradilišta kao prijenos na otvorenom, već kao prijenos na radnom mjestu, rekao je Yap Wei Qiang, glasnogovornik Ministarstva zdravstva.

Istraživači su vanjske prostore prilikom svog istraživanja o prijenosu zaraze koronavirusom definirali kao svako okruženje koje je kombinacija vanjskog i unutarnjeg prostora. “Morali smo se složiti s jednom klasifikacijom gradilišta”, rekao je francuski istraživač i koautor jednog od radova koji analiziraju Singapur, Quentin Leclerc za The New York Times.

Drugi rad, objavljen u Journal of Infection and Public Health, zabilježio je samo dvije postavke u zatvorenom: “masovni smještajni i stambeni objekti”, a kao otvoreni prostor definirano je “radno mjesto, zdravstvena zaštita, obrazovanje, društveni događaji, putovanja, ugostiteljstvo, slobodno vrijeme i kupovina”.

U radu s 95 navodno slučajeva na otvorenom iz Singapura, ti slučajevi činili su manje od 1 posto ukupnog broja. Studija iz Irske, za koju se čini da je bila preciznija u vezi s definicijom na otvorenom, udio takvog prijenosa iznosi 0,1 posto. Studija o 7.324 slučaja iz Kine pronašla je jedan slučaj prijenosa na otvorenom, koji je uključivao razgovor dvoje ljudi.

“Siguran sam da je moguće da se prijenos dogodi na otvorenom u pravim okolnostima”, rekao je dr. Aaron Richterman sa Sveučilišta Pennsylvania. “Ako bismo na to morali staviti broj, rekao bih da je puno manji od 1 posto”, dodao je.

CDC IZDAO NOVE SMJERNICE ZA NOŠENJE MASKI: Ako ste se cijepili, evo kada biste je mogli skinuti

Stvaranje konfuzije

Iz CDC-a su mjeru od 10 posto zaraze na otvorenom pravdali “ograničenim podacima”. “Podaci koje imamo podupiru hipotezu da je rizik od prijenosa na otvorenom nizak. Brojka od 10 posto konzervativna je procjena iz nedavne sustavne recenzije radova. CDC ne može pružiti određenu razinu rizika za svaku aktivnost u svakoj zajednici i griješi na strani zaštite kada je riječ o preporučivanju koraka za zaštitu zdravlja. Važno je da ljudi i zajednice razmotre vlastite situacije i rizike i poduzmu odgovarajuće korake za zaštitu svog zdravlja”, poručili su iz CDC-a.

Sve navedeno dokaz je da se pretjerivanjem rizika zaraze u vanjskom prostoru može stvoriti široka javna zbrka oko onoga što je uistinu važno. Događaju se dvije krajnosti – Amerikanci s jedne strane ignoriraju smjernice CDC-a i odriču se nošenja zaštitnih maski čak i u zatvorenim prostorima, dok s druge strane pojedinci uznemiravaju ljude koji šeću vani bez maske.

Sve to vrijeme znanstveni dokazi upućuju na zaključak koji je mnogo jednostavniji od poruke CDC-a: da maske čine veliku razliku u zatvorenom, a rijetko su važne na otvorenom.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.