‘BILO JE TO NAJGORIH 90 SEKUNDI U MOM ŽIVOTU’: Porno zvijezda otkrila pikantne detalje seksa s Donaldom Trumpom

Porno zvijezda tvrdi da je njezin navodni seks s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom iza leđa njegove supruge Melanije bilo ‘najgorih 90 sekundi u mom životu.’

Poznata pornografska glumica Stormy Daniels ispričala je Trumpovom bivšem odvjetniku Michaelu Cohenu da je zbog navodnog susreta 2006. godine zamrzila samu sebe. Gostujući u novom Cohenovu podcastu Mea Culpa, Daniels je rekla da je gotovo goli Trump sjedio smješten na rubu hotelskog kreveta i čekao ju.

Prisjećajući se spoja, koji se navodno dogodio na dobrotvornom golf turniru na jezeru Tahoe, dodala je: “Jednostavno sam se skamenila i nisam znala što bih rekla. Skinuo se do donjeg rublja i smjestio se na rub kreveta dajući svoj najbolji, ali zastrašujuće uznemirujući dojam Burta Reynoldsa.”

Daniels, čije je pravo ime Stephanie Clifford, potom je nastavila: “Krenula sam ga zaobići, a on je ustao s kreveta i rekao ‘Ovo je tvoja prilika’. ‘A ja sam rekla ‘Što?’, a on je rekao ‘Moraš mi pokazati koliko jako to želiš ili se jednostavno želiš vratiti?'” Daniels tvrdi da je nakon toga imala spolni odnos s Trumpom.

Trump sve negira

Tvrdi da je susret s Trumpom bio potpuno sporazuman, unatoč ranijim sumnjama zbog kojih se pitala može li se “boriti protiv njegovog debelog dupeta i pobjeći mu”. Bivši predsjednik, kojega je Daniels upoznala na golf turniru godinu dana nakon što se oženio s trećom suprugom Melanijom, negira njezine tvrdnje o aferi.

Daniels je podijelila detalje navodne afere dok je razgovarala s Cohenom za njegov novi podcast koji je objavljen u ponedjeljak. O navodnom susretu govorila je i ranije, kada je u jednom intervjuu izjavila da je seks s Trumpom bio “udžbenički generičan”.

Cohen je završio u zatvoru zbog toga što je Daniels platio 130.000 dolara mita za vrijeme predsjedničke kampanje 2016. godine kako bi pokušao prikriti navodni flert. Osramoćeni bivši odvjetnik, kojeg je Trump nazvao lažljivcem, ispričao se Daniels jer joj je nanio “nepotrebnu bol” ugovaranjem isplate.

Melania se odseila u hotel?

Navodi se da je Trump imao spolni odnos s Daniels nekoliko mjeseci nakon što im je Melania rodila sina Barrona, koji sada ima 14 godina. Nedugo zatim vijesti o navodnoj aferi preplavile su američke tabloide, da bi se ponovno pojavile nakon što se Trump kandidirao za predsjednika i dobio predsjedničko mjesto.

Priča se da su te tvrdnje uzrokovale razdor između bivšeg predsjednika i prve dame početkom 2018. godine, a pokrenule su i tvrdnje da se Melania privremeno odselila u hotel kako bi se na jedno vrijeme odmaknula od supruga.

