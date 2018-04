BILL GATES VJERUJE DA STIŽE PANDEMIJA KOJA U POLA GODINE MOŽE UBITI 30 MILIJUNA LJUDI: ‘Moramo se pripremiti kao da stiže rat’

Nova smrtonosna bolest koja će izazvati globalnu pandemiju je neizbježna, tvrdi poznati milijarder i filantrop Bill Gates. A mi nismo spremni.

Kao što nam povijest dobro govori, nove smrtonosne bolesti se pojavljuju i šire svijetom. A to bi se ponovo moglo lako dogoditi unutar samo jednog desetljeća, piše Business Insider.

Napredovali smo u svemu, osim u jednom

Bill Gates pričao je sa sudionicima rasprave o epidemijama koju je ovog petka ugostilo Medicinsko društvo Massachusetts Medical Society i New England Journal of Medicine. Priznao je kako je obično on taj koji je optimist, te da često podsjeća ljude na veliki napredak u izvlačenju djece iz siromaštva širom svijeta, kao i na sve učinkovitije eliminiranje bolesti kao što su malarija i dječja paraliza.

No “postoji jedno područje u kojem svijet nije puno napredovao”, rekao je Gates, “a to je pripremljenost za slučaj pandemije”.



Umjetno proizvedena pandemija

Vjerojatnost da će se takva bolest pojaviti sve više raste. Novi se patogeni svako malo pojavljuju dok svjetsko stanovništvo raste, a sve je lakše i za manje grupe ljudi da stvore opasne bolesti koje bi se poput šumskog požara mogle proširiti svijetom. Gates tako tvrdi da bi i manja skupina, ne nužno povezana ni sa jednom državom mogla stvoriti još smrtonosniji oblik velikih boginja u laboratoriju. A u našem međupovezanom svijetu ljudi jednostavno uđu u avion i u drugom su gradu, na drugom kontinentu, za samo nekoliko sati što dovoljno govori potencijalnoj brzini širenja bolesti.

Gates je predstavio simulaciju Instituta za modeliranje bolesti koja je otkrila da bi novi oblik gripe sličan španjolskoj, koja je 1918. pobila 50 milijuna ljudi, danas vjerojatno ubila 30 milijuna unutar šest mjeseci. A sljedeća bolest koja nas iznenadi vjerojatno će biti ona koju po prvi put vidimo tek kad izbije pandemija, kao što je nedavno bio slučaj s virusima SARS i MERS.

Ako biste rekli svjetskim vladama da je trenutno u izgradnji oružje koje bi moglo pobiti 30 milijuna ljudi, došlo bi do hitne pripreme protiv te prijetnje, rekao je Gates. “No u slučaju bioloških prijetnji, takve hitnosti jednostavno nema”, pojasno je. “Svijet se treba pripremiti za pandemije s istom ozbiljnošću kojom se priprema za rat.”

Zaustavljanje sljedeće pandemije

Američka je vojska jednom pokušala neku vrstu ratnih igara protiv pandemije velikih boginja, a krajnji rezultat otišao je u korist velikih boginja, rekao je Gates. no ponovio je da je optimist, te dodao kako misli da bismo se mogli bolje pripremiti za slijedeću viralnu ili bakteriološku prijetnju.

U nekim smo stvarima sada bolje pripremljeni nego tijekom prijašnjih pandemija. Imamo antiviralne lijekove koji u većini slučajeve mogu učiniti barem nešto da povećaju postotak preživjelih. Imamo i antibiotike koji mogu liječiti sekundarne infekcije poput upale pluća koje su povezane s gripom. Isto tako smo sve bliži univerzalnom cjepivu protiv gripe. Gates je objavio ovog petka da će Bill i Melinda Gates ponuditi 12 milijuna dolara za znanstvena istraživanja kako bi potaknuli taj razvoj.

Bolji smo i u brzim dijagnozama, što je bitno, jer je prvi korak u borbi protiv nove bolesti karantena. Samo ovog tjedna objavljen je znanstveni rad o razvoju načina korištenje tehnologije za uređivanje gena Crispr kako bi se bolesti brzo detektirale i identificirale, i to pomoću komada papira sličnog onome koji se koristi za kućne testove trudnoće.

Slaba koordinacija i predobra povezanost

No još nismo dovoljno dobri u brzom identificiranju prijetnje koju konkretna bolest predstavlja, te u koordinaciji odgovora, kao što je pokazala globalna reakcija na posljednju epidemiju ebole.

Potrebna je bolja komunikacije između vojnih i vladinih organizacija kako bi se odgovor bolje koordinirao, rekao je Gates. Uz to, smatra kako bi vlade svijeta trebale biti u stanju brzo unovačiti pomoć privatnog sektora kako bi što prije razvili tehnologije i alate za borbu protiv smrtonosne bolesti.

Melinda Gates je nedavno rekla da je prijetnja globalne pandemije, bez obzira izbila ona prirodno ili bila umjetno stvorena, možda najveća prijetnja čovječanstvu. “Pomislite samo na broj ljudi koji svakodnevno napušta New York i odlazi širom svijeta, mi smo međusobno jedan povezani svijet”, rekla je.

A te nas veze čine ranjivima.