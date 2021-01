BILL GATES SE OGLASIO O TEORIJAMA ZAVJERE I MIKROČIPOVIMA U CJEPIVU: ‘Vjeruju li ljudi zbilja u te stvari? Moramo to istražiti’

Jedan od najmoćnijih ljudi svijeta konačno je odgovorio što misli o teorijama zavjere kako je namjerno pustio koronavirus kako bi se obogatio na cjepivo s mikročipovima za praćenje ljudi

Jedan od najbogatijih ljudi svijeta, suosnivač Microsofta i filantrop koji je putem svoje zaklade preusmjerio najmanje 1,75 milijardi dolara za razvoj globalne strategije borbe protiv koronavirusa, Bill Gates po prvi je puta u intervjuu za Reuters progovorio o sve raširenijim teorijama zavjere u kojima se često spominje i njegovo ime.

Otkako se zaraza proširila svijetom, internetom su se u pandemijskim razmjerima proširile i razne teorije zavjere, od dezinformacija o samom virusu i njegovu podrijetlu do motiva onih koji rade na razvoju cjepiva. Jedna od najraširenijih teorija jest da Gates zajedno s glavnim američkim epidemiologom Anthonyjem Faucijem stvorio pandemiju koronavirusa kako bi njome pokušao kontrolirati čovječanstvo i profitirati na cjepivo s umetnutim mikročipovima za praćenje ljudi.

Iznenađen zbog teorija

Gates je rekao da su te teorije i milijuni objava na internetu nastale djelomično “zbog kombinacije zastrašujuće virusne pandemije i porasta upotrebe društvenih medija”. Naglasio je i da bi htio istražiti što se sve krije iza toga.

“Nitko ne bi mogao predvidjeti da ćemo ja i doktor Fauci biti toliko istaknuti u tim doista zlim i suludim teorijama. Jako sam iznenađen zbog toga. Nadam se da će to prestati. Vjeruju li ljudi zbilja u te stvari?”, upitao se Gates i nastavio: “Morat ćemo se o tome educirati i pokušati razumjeti. Kako sve ovo mijenja ponašanje ljudi? Zanima me na koje načine bismo to mogli svesti na najmanju moguću mjeru.”

Fauci i Collins ‘pametni i divni’

Nahvalio je Anthonyja Faucija, ali i čelnika američkog Nacionalnog zavoda za zdravstvo Francisa Collinsa kao “pametne i divne ljude”. Dodao je kako se raduje što će njih dvojica imati priliku učinkovito raditi i govoriti istinu pod vodstvom Joea Bidena.

“Uzbuđen sam zbog tima koji je Biden odabrao za suočavanje sa zdravstvenom krizom – prokomentirao je i napomenuo kako je zadovoljan i time što se SAD pod Bidenom ponovno pridružio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji”, poručio je.

