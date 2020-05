BILL GATES PREDVODI BORBU: Otvorio se niz problema vezanih uz cjepivo; ‘Osjećam se užasno, čitav smisao je bio da nešto i napravimo’

Nitko nikada nije napravio sedam milijardi cjepiva, sumira Gates koji nastoji riješiti niz problema na koje je godinama upozoravao

Bill Gates već više od desetak godina upozorava svijet na pandemiju koja će izbristati svijet kakvog poznajemo, a u najgorem slučaju odnijeti i milijune života.

‘SVIJETU PRIJETI SMRTONOSNA EPIDEMIJA, NAŠ SUSTAV NIJE SPREMAN ZA NJU’: Bill Gates upozorio na veliku opasnost

OZBILJNO UPOZORENJE OSNIVAČA MICROSOFTA: ‘Ovo bi za manje od godinu dana moglo ubiti više od 30 milijuna ljudi’

Za razliku od sličnih sporadičnih upozorenja znanstvenika, multimilijarder je mogao po tom pitanju i nešto napraviti. Pored drugih dobrotvornih organizacija i inicijativa koje financira, 2017. je najavio osnivanje zaklade za inovacije epidemiološke spremnosti. Ovogodišnji budžet njegove zaklade iznosi 1,3 milijarde dolara, a od toga je sedam posto namijenjeno za razvoj cjepiva – gotovo 90 milijuna dolara.

No, kako je rekao za WSJ , ne osjeća se kao vizionar.

‘Čitav smisao bio je da nešto i napravimo’

“Osjećam se užasno. Čitav smisao mojih upozorenja bio je da poduzmemo nešto i minimaliziramo štetu”, rekao je u intervjuu. A ni zdravstveno, niti ekonomski svijet nije bio spreman za epidemiju virusa koji je, iz biološke perspektive, blag u odnosu na sve mikrobe koje priroda može iznjedriti.

Pandemija u većem dijelu svijeta trenutačno slabi, ali s više od četiri milijuna potvrđenih slučajeva te gospodarskom štetom većom od više bilijuna dolara, to nije “meko slijetanje” kakvom se Gates nadao.

Povrh toga, farmacija nikada do sada nije razvila cjepivo protiv neke bolesti za manje od pet godina. Ipak, s obzirom na opću mobilizaciju znanstvenika diljem svijeta, uz nemalu pomoć filantropa, uključujući i Gatesa koji je za to izdvojio 100 milijuna dolara, postoji dobra šansa da bude gotovo za 18 mjeseci. No, ni to nije kraj.

Čak i epruvete postaju problem u ovakvim razmjerima

Kako ističe Gates, čak i nakon što se neko cjepivo pokaže uspješnim, ostaje niz praktičnih problema koji mogu otežati, pa i onemogućiti distribuciju cjepiva, koje nastoji riješiti u suradnji s farmaceutskim tvrtkama.

S obzirom na razmjere pandemije, čak i banalne stvari poput dovoljno staklenih epruveta mogu biti nepremostiva prepreka na putu do krajnjeg cilja – da cijeli svijet na vrijeme dobije cjepivo. “Nitko nikada nije napravio sedam milijardi cjepiva”, sumira Gates.

On nije jedini koji izdašno financira borbu protiv koronavirusa. Jeff Bezos kaže kako je njegov Amazon uložio milijardu dolara kako bi razvio učinkovitiji test za virus. Dobrotvorna zaklada Marka Zuckerberga i njegove supruge, liječnice Priscille Chan, dala je 25 milijuna zakladi Billa i Melinde Gates da financira i niz drugih istraživanja vezanih uz koronavirus.

No, ne samo da Gates već godinama upozorava na ovakvu, ili još goru, pandemiju nego je njegova zaklada svojevrsni “teškaš”, i njegovo ime ima priličnu težinu na sastancima vlada, farmaceutskih tvrtki i istraživača. Na kraju krajeva, često je on taj koji i pokreće takve inicijative. A nakon ove pandemije, možda će ga poslušati.