BILL GATES O KORONAKRIZI: ‘Imamo ružnu sliku. Učinjene su neke ozbiljne pogreške, a kada dođe cjepivo moramo biti velikodušni’

‘Imamo mnogo razloga žaliti zbog učinjenih propusta. Napravljene su ozbiljne greške, od kojih su se neke dogodile jer nismo dovoljno dobro poznavali virus. Shvaćanje važnosti nošenja maski došlo je kasnije nego što smo željeli’, kaže Gates

Osnivač Microsofta, milijarder i filantrop Bill Gates u srijedu je za CBS News govorio o reakcijama SAD-a na epidemiju koronavirusa rekavši da trenutno stanje s brojem zaraženih i umrlih daje vrlo ružnu sliku. Na početku izbijanja epidemije u SAD, on je zagovarao strože mjere i dugoročnije “zatvaranje” zemlje.

‘Imamo razloga žaliti zbog učinjenih propusta’

U intervjuu za CBS News upitan je da prokomentira trenutno stanje s koronavirisom u SAD nakon što je zabilježeno dramatično povećanje od više od tisuću preminulih u jednome danu, prvo takvo od početka lipnja. Gates je ustvrdio da su SAD još početkom ožujka propustile svoju šansu da suzbiju epidemiju, prenosi Business Insider.

“Sada imamo mnogo razloga žaliti zbog tih propusta. Učinjene su ozbiljne greške, od kojih su se neke dogodile jer nismo dovoljno dobro poznavali virus. Shvaćanje važnosti nošenja maski došlo je kasnije nego što smo to željeli. Dotad je u SAD vladala najmanja suglasnost oko upotrebe maski, a nije bilo ni poruka vodstva zemlje u vezi s tim”, kazao je Gates.

‘Prema većini kriterija, SAD su među najgorim zemljama’

Ipak, kazao je, još postoje mogućnosti da se smanji stopa smrtnosti i da se SAD “do kraja sljedeće godine izvuku iz ove grozne situacije”. Gates se osvrnuo i na nedavnu izjavu predsjednika Donalda Trumpa da SAD imaju najnižu stopu smrtnosti od Covida-19, rekavši da to ni izbliza ne odgovara istini.

“Mislim da su, prema gotovo svim kriterijima, SAD među najgorim zemljama. Također mislim da to možemo promijeniti (…) Zapravo smo imali ispunjene kriterije za otvaranje. Broj zaraženih bio je u padu, ali tada je došlo do ponovnog skoka. Sada kada i Trump odobrava nošenje maske, SAD mogu napraviti pomak i pokušati nošenje maski dovesti do one razine na kojoj to čini Europa te smanjiti stope prijenosa zaraze”, rekao je.

‘Kad cjepivo bude dostupno, SAD trebaju biti velikodušne’

Gates je od početka pandemije aktivan u nastojanju da se nađe odgovor na koronavirus. Njegova zaklada dala je više od 250 milijuna dolara za istraživanje i razvoj cjepiva za Covid-19. Gates kaže kako redovito kontaktira s glavnim američkim epidemiologom dr. Anthonyjem Faucijem te očekuje da će SAD u prvoj polovici iduće godine imati “dobre alate za cjepivo”.

Također je poručio da će njegova zaklada nastojati osigurati da cjepivo postane dostupno i ljudima izvan SAD-a te smatra da SAD pritom trebaju biti velikodušne prema onima kojima je cjepivo potrebno.

