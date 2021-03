BILL GATES JE JAKO OPTIMISTIČAN ŠTO SE TIČE ZAPADA, ALI ZA NAS OSTALE – BAŠ I NE: Ne želite znati kada nam predviđa povratak u normalan život…

‘No, čak ako i dobijemo veću razinu procijepljenosti, nećemo se u potpunosti vratiti na staro. U ostatku svijeta bit će možda i kraj 2022. godine prije negoli se postigne takva procijepljenost’, poručio je jedan od najmoćnijh i najbogatijih ljudi na svijetu

Kada govorimo o klimatskih promjenama, ljudi uglavnom predviđaju najgore scenarije. No, Bill Gates je jedan od onih koji imaju optimističan pogled. “Možete me optužiti da sam generalno optimistična osoba”, rekao je Gates, napominjući kako je on, kao osoba koja je napustila školu, osnovao uspješnu tehnološku kompaniju, a sada ima svoju zakladu, koja isto odlično funkcionira. “To vas pogura na vau-što-sve-mogu-napraviti listi”, ispričao je.

No, Gates je naglasio kako je borba protiv klimatskih promjena puno teža. “U vezi s tim najviše me brine politička volja za rješavanja tog problema”, istaknuo je. Pritom je mislio na mlade republikance i na njihovo starije vodstvo koje ne prepoznaje taj problem. Kako piše Wired.com, Gates smatra kako treba donijeti dugoročne političke odluke koje će natjerati velike industrije da dramatično promjene vlastitu infrastrukturu.

Gates smatra da će se emisija plinova u segmentu automobila i vozila u narednih 15 godina smanjiti na nulu, a razlog je taj što će električni automobili postati financijski dostupniji. Također, budući da će cijena električnih automobila pasti, dostupnije će postati i stanice za punjenje takvih automobila te će i samo vrijeme punjenja biti skraćeno na otprilike 15 minuta.

BILL GATES PROGNOZIRAO DO KADA ĆEMO MORATI NOSITI MASKE, DESNIČARI GA NAPALI: ‘Želiš blokirati Sunce kako bi se Zemlja ohladila’

‘Vjerujem u digitalne valute’

Komentirajući problem prekomjerne potrošnje električne energije, a koja je posljedica rudarenja kriptovalutama, Gates je rekao kako njegove kritike o bitcoinu nisu usredotočene na njegovu veliku potrošnju električne energije. “Vjerujem u digitalne valute za niže troškove transakcija, a bitcoin to nije učinio jer ga ne možete unovčiti. Ovi bitcoin dečki nisu učinili ništa, možda jesu na otkupninama za otmice ili nekim transakcijskim troškovima vezanim za drogu”, rekao je.

Gates je u svojoj knjizi kao jedno od mogućih rješenja za klimatske promjene i probleme koje one nose spomenuo geoinžinjering. “Trenutačno je najveća debata o tome treba li se dopustiti čak i najmanje eksperimente s tim ili da uopće ne idemo ni blizu toga. To je vrlo kontroverzno”, poručio je.

“Ja to neću gurati. Guram racionalnije stvari, tipa ‘Promijenite samo način na koji proizvodite čelik. Prijeđimo na jeftin, zeleni vodik’. Uložio sam nekoliko milijuna u geoinženjering, a ukupno sam uložio oko dvije milijarde dolara. Više novca gubim na kompanije koje proizvode baterije puta sto, nego što ulažem u geoinženjering. Financirao sam model zelene energije otvorenog pristupa. Financirao sam nuklearnu fuziju”, naglasio je.

NOVO UPOZORENJE BILLA GATESA: Nakon pandemije čekaju nas dva nova velika problema. O jednom od njih malo se govori…

‘Ove jeseni mogli bismo se osjećati normalnije’

Na kraju se osvrnuo i na pandemiju koronavirusa, smatrajući kako bi se već ove jeseni mogli osjećati “mnogo normalnije”.

“Ostao bih šokiran kad bi postojao znatan broj škola koje još uvijek provode nastavu na daljinu. Još uvijek moramo dobiti razinu prihvaćanja cjepiva u zajednicama s niskim prihodima. Moramo pokazati da naši najpametniji ljudi primaju cjepivo i da je ono učinkovito. Mislim da to ova administracija radi. No, čak ako i dobijemo veću razinu procijepljenosti, nećemo se u potpunosti vratiti na staro. U ostatku svijeta bit će možda i kraj 2022. godine prije negoli se postigne takva procijepljenost. Nekoć je bilo potrebno 20 godina da cjepiva stignu iz bogatog dijela svijeta do zemalja u razvoju”, rekao je Gates, zaključivši kako je trenutno stanje bolje, no “još uvijek nije dovoljno dobro”.