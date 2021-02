BILL GATES JE 2015. PREDVIDIO PANDEMIJU, A SADA UPOZORAVA: ‘Stiže nešto 10 puta gore od Covida, svijet nije spreman’

‘Stiže nam pandemija, a mi umjesto da se pripremamo za nju kao za rat, pravimo se ništa ne događa’

Bill Gates je glavna zvijezda teorija zavjere otkada je svijetom krenula harati pandemija koronavirusa. Dok jedni Gatesa smatraju altruističnim humanistom, za druge je biznismen bez skrupula koji upravlja svijetom. Tijekom razvijanja cjepiva na internetu se često moglo pročitati da je to plan Bill Gatesa – da preko čipa u cjepivima kontrolira ljude.

U što god vjerovali, jedno je sigurno – riječi Billa Gatesa ne treba olako uzimati. “Stiže nam pandemija, a mi umjesto da se pripremamo za nju kao za rat, pravimo se ništa ne događa”, rekao je osnivač Microsofta 2015. godine. Istu tvrdnju ponovio je i u studenom 2019. pa otkrio svoje predviđanje o nadolazećoj zdravstvenoj pošasti koja bi prema njegovom mišljenju “uskoro trebala protutnjati svijetom”, piše Entrepreneur.

Gates je tada izjavio da će po srijedi biti bolest koja će se širiti poput gripe, međutim, da to neće biti gripa nego “bolest koju svijet do sada nije vidio”. Najavio je da će se to dogoditi u razdoblju tijekom idućih 10 godina.

BOGATI SE VRAĆAJU U NORMALAN ŽIVOT PUNO PRIJE OSTALIH? Bill Gates otkrio koliko će siromašnije zemlje čekati ‘staro normalno’

Gates i dalje upozorava ‘na buduću pandemiju’ nakon Covida

Nakon godine dana borbe s pandemijom i brojnim preprekama koje je epidemija uzrokovala, Gatesova izjava čini se proročanskom. Ipak, Gates ne staje s upozorenjima jer je za njemačke medije kazao da nam vjerojatno stiže još jedna epidemija koja bi mogla biti čak 10 puta gora od Covida.

Izjavio je da je ova pandemija loša, ali da bi nam mogla doći 10 puta ozbiljnija pandemija. Usput je apelirao na svjetske vlade da se bolje pripreme na nadolazeće zdravstvene prijetnje. Entrepreneur prenosi da je Gates rekao da trenutačno nismo spremni za nekontrolirano širenje nekog takvog ili još opasnijeg virusa.

No, Bill Gates veli da je Covid donio i neke pozitivne strane – više smo ojačali i educirali se o koroni. K tome, pozvao je vladare svijeta na pravednu distribuciju cjepiva te izrazio nadu da će se situacija tijekom idućih godina ipak promijeniti.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

BILL GATES O KORONAKRIZI: ‘Imamo ružnu sliku. Učinjene su neke ozbiljne pogreške, a kada dođe cjepivo moramo biti velikodušni’