BILL GATES ISPEKAO OREO TORTU STAROM PRIJATELJU: ‘Warrene, sretan ti 90. rođendan’

Bill Gates je na neobičan način odlučio čestitati rođendan svome doslovno starom prijatelju, milijarderu Warrenu Buffetu

Osnivač Microsofta i jedan od najbogatijih ljudi na svjetu, Bill Gates, svome je starom prijatelju, milijarderu Warrenu Buffettu sam napravio popularnu Oreo tortu povodom njegovog 90. rođendana. Spravljanje torte je snimio, a snimku, koja je ujedno i čestitka Buffetu, objavio je na Twitteru.

U pozadini se čuje glazbena tema iz pjesme “You Got A Friend” (“Imaš prijatelja”) Randyja Newmana, a na torti je iscrtano Buffetovo lice, piše CNN. “Warrene, sretan ti 90. rođendan”, poručio je Gates.

‘I danas jede ono što je volio kada je imao šest godina’

Buffett je poznat kao ljubitelj slatkiša i Coca-Cole, a osim toga što ima udjela u Coca-Coli, vlasnik je i tvornice slatkiša See’s Candies. CNN piše da Gates nije slučajno odlučio napraviti Buffetu Oreo tortu jer ga je jednom zatekao kako je za doručkom upravo nju jeo za desert.

“Kod Warrena me iznenadilo što on i sada jede ono što je volio jesti kada je imao šest godina. Sjećam se kada je bio kod nas u kući i za doručak jeo Oreo. Naša djeca su odmah tražila Oreo i za sebe. Možda je dobar primjer mladim ljudima, ali to je dijeta koja djeluje samo kod njega”, napisao je Gates na svome blogu.

Njih dvojica prijatelji su još od 1991. godine, a Gates se na svome blogu prisjetio kako mu je Buffett tada “dosađivao” pametnim pitanjima o budućnosti Microsofta kakva mu dotad nitko nije postavio, primjerice o suparništvu Microsofta i IBM-a. Već tim prvim razgovorom, kaže Gates, nastalo je veliko prijateljstvo.

