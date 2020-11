BILA SAM S TRUMPOM KAD JE IZGUBIO: ‘To više nije isti čovjek, doimao se posve drugačije…’; Na kraju je njegov tim doživio nezapamćenu sramotu

BBC-jeva reporterka iz Bijele kuće, Tara McKelvey, bila je uz još uvijek aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa u trenutku kada je izgubio zbore. Kaže da ga je protekle četiri godine viđala i u dobrim i u lošim danima, ali da ga nikada nije vidjela onakvog kakav je bio jučer, 7. studenoga, na dan kada je saznao da je izgubio izbore.

“Odjeven u crnu vjetrovku, tamne hlače i bijeli šešir MAGA (“Make America Great Again”) predsjednik je napustio Bijelu kuću nekoliko minuta prije 10 sati. Prijepodne je proveo tvitajući o izbornoj prevari. (…) Popeo se u crno vozilo i uputio prema svom golf klubu Trump National u Sterlingu u Virginiji, četrdesetak kilometara od Bijele kuće. U tom trenutku još je zračio samopouzdanjem, Dan je bio lijep, savršen za golf, koji će provesti u klubu. No, ljudi oko njega doimali su se kao da su na rubu”, opisala je atmosferu BBC-jeva reporterka.

Kada je, kaže, jednu djevojku iz Trumpovog osoblja u Bijeloj kući upitala kako je, ova joj je sa smješkom odgovorila “Dobro”, ali oči su joj bile pune suza.

McKelvey je, piše dalje, sjedila u jednom restoranu nedaleko od Trumpovog golf-kluba kada su oko 11.30 televizijske mreže počele proglašavati Joea Bidena pobjednikom izbora. Ona i drugi novinari čekali su da Trump izađe iz kluba. Jedna žena ispred restorana dobacila je za Trumpa: “Otrovan je” aludirajući na njegovo raspoloženje.

On nije žurio s odlaskom z kluba gdje je bio okružen prijateljima. Pred kapijom su Trumpovi pristaše vikali su: “Prestaite financirati medije!”. Neki su nosili transparente na kojima je pisalo “Zaustavite krađu!”.

Kada je Trump završio s golfom, krenuo je natrag u Bijelu kuću. Predsjednička kolona protutnjala je Virginijom, a kako se približavala Bijeloj kući, gužve su bile sve veće. Ljudi su išli slaviti njegov poraz. Netko je pored ceste podigao natpis: “Ti gubiš, svi mi pobjeđujemo”. Ljudi su trubili i podsmjehivali mu se.

“Došavši natrag, Trump je u Bijelu kuću ušao na bočni ulaz koji predsjednici rijetko koriste. Ramena su mu se spustila, a glava je bila pognuta. Skrenuo je pogled i vidjevši mene i ostale novinare, pokazao nam podignut palac. Bila je to polovična gesta; nije visoko podigao ruku niti protresao šakom, kako to inače čini. Bio u Bijeloj kući ili u golf klubu, predsjednik se nije pokolebao: iznosio je neutemeljene tvrdnje o izbornoj prijevari i tvrdio da će to i dokazati. Ujutro je tvitao o “ilegalnim” glasovima, a kasno popodne prkosno pisao na Twitteru velikim slovima da je pobijedio na izborima. Alil to je bio Trump na Twitteru. Čovjek kojeg sam vidjela doimao se posve drugačije. Kada je kasno popodne ušao na bočni ulaz Bijele kuće, njegove razmetljivosti više nije bilo”, napisala je reporterka BBC-ja iz Bijele kuće Tara McKelvey.

Možda ništa bolje ne opisuje Trumpovu izgubljenost u trenucima nakon izbornog poraza, nego konferencija za novinare koju je sazvao u Philadelpihiji sa svojim odvjetnicima.

“Velika pressica s odvjetnicima u Four Seasonsu u Philadelphiji”, tvitnuo je Trump jučer najavljujući iznošenje novih dokaze o izbornim prevarama.

Međutim, iz filadelfijskog Four Seasonsa, jednog od luksuznijih lanaca hotela na svijetu, poručili su da kod njih nije sazvana nikakva konferencija za novinare. Trump se uskoro ispravio i rekao da je konferencija zapravo u “Four Seasons Landscapingu”, vrtnom centru u predgrađu Philadephije, a ne u luksuznom hotelu. Ono što se tamo dogodilo postalo je predmet sprdnje i smijeha na društvenim mrežama. Naime, taj vrtni centar, gdje su Trumpovi suradnici na čelu s bivšim gradonačelnikom New Yorka Rudyjem Giulijanijem održali konferenciju za novinare, nalazi se između krematorija i sex shopa. Htjeli. ne htjeli, morali su se praviti kao da je sve normalno.

