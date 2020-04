BILA JE ZDRAVA I FIT, A IPAK JE OBOLJELA: ‘Bilo je strašno! Izašla sam živa, a mogla sam u lijesu… Ako mislite da su izolacije glupe, poslušajte ovo’

‘Ako mislite da su mjere izolacije glupe, pitajte one koji su iskusli kroničnu prodornu glavobolju, koji su osjetili žarenje u rukama i nogama, bol u grudima i probadanje u plućima… Bilo je čak i gore od toga’, kazala je Britanka koja je preboljela covid-19

Jess Marchbank, 32-godišnja Britanka iz Westtward Hoa u grofoviji Devon, bila je zdrava žena u izvrsnoj tjelesnoj formi, no ipak se zarazila koronavirusom i oboljela od Covida-19. Simptomi su joj, kaže, započeli naglo, s teškom grloboljom, a stanje joj se gotovo u trenu pogoršalo. Potom je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu gdje je tri dana bila u izolaciji boreći se s bolešću.

Ona je za Mirror opisala svoje zastrašujuće iskustvo s koronavirusom.

U VELIKOJ BRITANIJI OBOLJELA BEBA OD 7 MJESECI: Majka opisala koje simptome koronavirusa je imao njezin maleni dječak

‘Izašla živa, a mogla sam i u lijesu’

Nakon preboljenog Covida-19, ova majka dvoje djece poručuje svima da se pridržavaju izolacije i ozbiljno shvate tu bolest.

“Osjećam se vrlo emotivno, zahvalno, zadivljeno jer sam iz bolnice izašla živa, a mogla sam i u lijesu. Imam 32 godine, fit sam i zdrava, nisam bolovala ni od čega, ali korona mi je svejedno isprašila stražnjicu”, kazala je.

No, na konce je ona uspjela “isprašiti” koronavirus.

“Ako mislite da su ove mjere izolacije glupe i ako ih ignorirate, mogu vam samo reći da je mnogo gore kada ne znate hoćete li ikada više vidjeti i zagrliti svoje najmilije i oni vas”, rekla je za Mirror.

ZARAŽENA MAJKA OPISALA SIMPTOME KORONAVIRUSA I PROCEDURU U BOLNICI: ‘Osjećam se kao da sam progutala staklo, kaos…’

‘Pobijedimo zajedno tu zvijer!’

“To znaju svi koji su iskusli kroničnu prodornu glavobolju, koji su osjetili žarenje u rukama i nogama, bol u grudima i probadanje u plućima… Bilo je čak i gore od toga”, nastavila je Jess opisujući simptome bolesti.

Na koncu je ponovila poruku svima koji ignoriraju mjere izolacije.

“Ako to ne možete učiniti za sebe, učinite to za svoju baku i djeda, za prijatelje s oslabljenim imunitetom, za ono malo dijete s cističnom fibrozom, za vašu mamu s povišenim krvnim tlakom, za vašeg oca s dijabetesom… Učinite to i spriječite širenje bolesti. Pomozite našim zdravstvenim djelatnicima da pobijednimo tu zvijer”, motivirano je poručila Britanka koja je preboljela covid-19.

KORONAVIRUS NE NAPADA SAMO PLUĆA: Evo što virus radi organima pacijenata s teškim simptomima

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.