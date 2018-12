BIJELA KUĆA NIJE USPJELA SAKRITI DA SE NEŠTO VAŽNO DOGAĐA: Svi su posumnjali kada je odjednom zamro Trumpov Twitter

Često su putovanja predsjednika bila pod velom tajne pa su novinari smjeli reći isključivo svojem supružniku i jednom uredniku da su na putu prema ratnoj zoni

Niti Bijela kuća nije mogla sakriti da se nešto događa, pogotovo ne kada je zamro Twitter račun američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je do tog trenutka u samo nekoliko dana objavio preko 30 tvitova, piše Politico.

TRUMP IZNENADIO NENAJAVLJENIM POSJETOM IRAKU: Branio odluku o povlačenju iz Sirije i poručio: ‘Vrijeme je da počnemo koristiti glavu’

Otkrili ga tvitovi

Prvi posjet Donalda Trumpa kao predsjednika ratnoj zoni trebao je biti iznenađenje, međutim nije uspjelo. Naime, Trump je prestao tvitati u utorak, u srijedu nitko nije znao gdje je predsjednik, a na službenom rasporedu nije bilo nikakvih javnih događanja. Dodatni dokaz da se nešto događa je izostanak marinaca koji stražare ispred Zapadnog krila, što je siguran znak da je predsjednik u uredu. Dužnosnici Bijele kuće nisu se oglašavali, a amaterski promatrači aviona zapazili su iznad Europe Boeing VC-25, avion poznatiji u javnosti kao Air Force One.

Nestanak s Twittera i uživo praćenje leta Air Force One bio je najjači dokaz da se Trump uputio u ratnu zonu.

Kako se to inače radi

Prethodne administracije poduzimale su ekstremne mjere kako bi predsjednička putovanja ostala u tajnosti, s ciljem izbjegavanja mogućih sigurnosnih rizika. Novinari na putovanjima morali su pristati na embargo koji ih je spriječavao da objavljuju bilo što sve dok predsjednik nije siguran.

Često su putovanja bila pod velom tajne pa su novinari smjeli reći isključivo svojem supružniku i jednom uredniku da su na putu prema ratnoj zoni.

Ali vrijeme tajnih predsjedničkih putovanja dolazi kraju s obzirom na amatersko uživo praćenje letova na Twitteru.

Problem i sam Trump

I dok je Bijela kuća spriječila najveće medijske kuće da objave vijest o putu prije nego oni to objave, nisu mogli spriječiti online rasprave. Naime, upravo zajednica amatera koji prate letove prva je objavila kako je Air Force One krenuo iz vojne baze Andrews oko ponoći na Božić i koristili su znak RCH358 umjesto tradicionalnog znaka Air Force One. Jedan od promatrača iz Velike Britanije identificirao je avion i objavio fotografiju koju je retvitao CivMilAir, profil koji prati vojne avione.

Problem dužnosnicima koji su organizirali put predstavljao je i sam Trump koji je više-manje najavljivao mogućnost puta u tjednima prije puta. Prema dužnosniku Bijele Kuće, put u ratnu zonu administracija je planirala više od šest tjedana.