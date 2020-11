BIJEG ZBOG LOCKDOWNA; Deseci tisuća ljudi pokušali napustiti London, na cestama neviđen kaos: ‘Ovakve gužve nije bilo 30 godina!’

Prije novog lockdowna na desetke tisuća stanovnika Londona pokušalo je “pobjeći” iz grada pa su ceste u Britaniji bile zakrčene. Lockdown je u ponoć stupio na snagu, a već u 18 sati na gradskim cestama stvorile su se kilometarske kolone s tisućama i tisućama vozača u njima koji su htjeli što prije otići.

[VIDEO] PANIKA ZBOG LOCKDOWNA; Kolone na izlazu iz Pariza i oko njega dosezale su čak 700 kilometara! Ovakve scene još nisu viđene

There were 2,624 traffic jams across the capital in the 'worst congestion for three decades.' 😲

— LADbible (@ladbible) November 5, 2020