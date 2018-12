BIJEG JE PLANIRALA SEDAM GODINA: Odbjeglu princezu Dubaija ulovili su komandosi njezina oca vladara, a zatim kao da je propala u zemlju

Šeika Latifa tvrdila je kako je pokušala pobjeći kada je imala 16 godina međutim ulovili su je i strpali u zatvor gdje je tri godina bila mučena

Nakon što je sedam godina planirala svoj bijeg šeika Latifa bint Mohammed al-Maktoum, kćer šeika Mohammeda bin Rashid al-Maktoum, vladara Dubaija i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, otkrivena je u ožujku ove godina na jahti blizu obale Indije i oteta od strane komadosa njezina oca i od tada joj se gubi svaki trag, piše The Guardian.

Imala je 16 godina kada je prvi puta pokušala

Latifa je druga šeikova kćer koja je pokušala pobjeći i koja je nestala nakon što se saznalo su ih pronašli. Naime, njezina sestra Shamsa pronađena je na ulicama Cambridgea nakon što je pobjegla s obiteljskog imanja 2000. godine i oteta iako to nikada nije bilo istraženo od strane britanske policije.

Latifa je u videu koji je bio objavljen prije njezina bijega rekla kako je pokušala pobjeći Ujedinjene Arapske Emirate kada je imala 16 godina, međutim otkrili su je na granici, poslali u zatvor na tri godine gdje su je tukli i mučili, zbog čega je pažljivo pripremala svoj drugi pokušaj bijega.

Bijeg iz Dubai

Princeza se prvo obratila 2011. godine francuskom biznismenu i bivšem pomorskom časniku Hervé Jaubertu jer je čitala na internetu kako je on uspio pobjeći iz Dubai nakon što je naletio u nevolje s vlastima.

“Rekao sam joj: ”Gledaj, ti mi govoriš da si kćer vladara Dubai, možda je ovo zamka i ja moram provjeriti je li ovo istina”, otkrio je Jaubert koji je mislio da je sve namještaljka kada je dobio prvi Latifin mail.

Bivši pomorski časnik na kraju je bio uvjeren u njezin identitet, te je rekao kako su pisali jedan drugome svakih dva do tri dana iako se nisu upoznali sve do 2018. godine. Izjavio je kako je njihovo dopisavanje bilo katkada o logistici kao na primjer kada mu je Latifa rekla da je uštedjela 400 tisuća dolara za bijeg, a katkada je bilo komentiranje života zlatnog kaveza člana kraljevske obitelji.

Kao da nisu ljudi

“Bila sam zlostavljena i maltretirana cijeli svoj život. Tretiraju žene kao da nisu ljudi. Moj otac ne može nastaviti činiti ono što svima nama čini,” tvrdi Jaubert da je napisala u jednom svom mailu.

Princeza je 2014. godine upoznala Tiinu Jauhiainenu koja joj je davala instrukcije u capoeiri koja joj je pomogla u bijegu.

Bijeg

One su se našle rano na doručku kao što su činile mnogo puta prije dana bijega kako bi zavaravale tjelesne čuvare kraljevske obitelji. Jauhiainen je izjavila kako je Latifa promjenila svoju odjeću i sunčane naočale te su se odvezle preko granice u Oman i potom krenule na more. Koristile su brod gumeni brod i jet ski kako bi prošle udaljenost od 26 milja sve do međunarodnih voda gdje ih je čekao Jauber u jafti koja je bila pod američkom zastavom. Njihov cilj je bila Goa u Indiji.

Latifa je snimila snimku koja je bila objavljena nakon što je ona bila oteta i vraćena kući.

“Ukoliko gledate ovaj video to nije dobro. To znači ili da sam mrtva ili da sam u jako, jako, jako lošoj situaciji,” izjavila je Latifa u video u otkila kako je njezina sestra u svojevrsnom medicinskom zatvoru gdje je prati i nadziru medicinske sestre, piše The Guardian.

Nisu joj vjerovali

Jauhiainen je izjavila kako je Latifa s broda poslala poruku obitelji, kontaktirala aktivističku grupu Zatočeni u Dubai i medije, međutim kako je njezina priča zvučala lažno gotovo nije dobila odgovore.

Tri dana kasnije brod su zauzeli komandosi, a Latifa je bila vraćena u Dubai. Od tada nije viđena u javnosti, niti su njezini prijatelji se čuli s njom.