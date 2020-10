BIHAĆ RAZMJEŠTA MIGRANTE I ODBIJA PRIMATI NOVE: Stotine njih je odbilo novi smještaj. Krenuli su prema Hrvatskoj…

Policija procjenjuje kako je najmanje 200 do 300 migranata odbilo preseljenje i odlučilo krenuti prema Hrvatskoj,

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izjavio je u utorak da neće dopustiti ponovno otvaranje migrantskog kampa “Bira”, unatoč kritikama međunarodne zajednice što je taj objekt zatvoren i migranti prebačeni izvan grada.

Oko tisuću ilegalnih migranata koliko ih je bilo u kampu smještenom u krugu nekadašnje tvornice “Bira” na rubnom dijelu Bihaća prošlog je tjedna iseljeno pod policijskom pratnjom i prebačeno u kamp u selu Lipa udaljenom dvadesetak kilometara.

Policija procjenjuje kako je najmanje 200 do 300 migranata odbilo preseljenje i odlučilo krenuti prema Hrvatskoj, a lokalni su mediji prenose da je veći broj migranata napravio improvizirano naselje u šumama uz granicu.

Velika kritika međunarodne zajednice

Nakon iseljenja “Bire”, uslijedile su kritike UN-a, Međunarodne organizacije za migracije (IOM), delegacije EU u BiH te veleposlanstva SAD.

Oni smatraju kako kamp u Lipi ne može poslužiti za smještaj migranata u zimskim uvjetima jer tamo nije riješen problem opskrbe vodom i strujom, a boraviti se može samo pod šatorima bez grijanja.

Bihaćki je gradonačelnik za televiziju N1 odbacio te kritike, istaknuvši kako je stanje u Bihaću zbog pritiska migranata postalo neodrživo te se nešto moralo poduzeti.

“Nama je problem pritisak migranata koji sa svih strana dolaze u Bihać, pokušavaju ući u ‘Biru’ i teroriziraju urbani dio grada oko ‘Bire’. To nam je glavni problem. Svi šalju ljude u ‘Biru’, humanitarne organizacije, naše i inozemne. Imali smo to iskustvo i to nam se više nikad neće dogoditi”, naglasio je Fazlić.

Dodao je kako je nepošteno i nekorektno sada tražiti krivca u vlastima Unsko-sanske županije zbog pokupaša da riješe problem koji ignoriraju sve druge razine vlasti.

Stanovnici Velike Kladuše nakon zatvaranje “Bire” sada traže da se zatvori i kamp “Miral” u središtu grada. Jedini smještaj migranti sada mogu dobiti u dva kampa u okolici Sarajeva te u onima kod Bihaća i Velike Kladuše, no tamo ima mjesta za manje od pet tisuća osoba.

Prema procjenama vlasti i IOM-a, u BiH trenutno boravi između osam i devet tisuća ilegalnih migranata koji nastavljaju pristizati preko slabo kontroliranih granica sa Srbijom i Crnom Gorom. Policija u Republici Srpskoj sve migrante koje zatekne na teritoriju tog entiteta protjeruje u Federaciju BiH i dalje prema Hrvatskoj.