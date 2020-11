BIH NAKON IZBORA: U Travniku pobjednik preminuo, Babo vodi Kladušu iz zatvora, a gradonačelnik Zenice je kupio birače fast foodom

Nakon lokalnih izbora u BiH, u nekim se gradovima i općinama naizgled ništa nije promijenilo, izabrani su načelnici s optužnicama i presudama ili pak sa šupljim obećanjima, a bilo je i bizarnijih situacija

Iako se dogodilo dosta promjena na čelu gradova i općina nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, ne dijele svi veselje zbog postignutih rezultata. Tako je Milorad Dodik već najavio kako će osporiti svaki prijedlog novoizabranog gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, no bilo je i onih koji su bili nešto ekstremniji u svojim obraćanjima javnosti. Među njima je i kandidat za Gradsko vijeće Tuzle iz redova Demokratske stranke, Mirza Šehanović, koji je na Facebooku nakon prebrojavanja glasova poručio: “Nisu klošari znali da imam uvid u svako biračko mjesto. Poštujem one koji nisu glasali za mene, ali one koji su mi javili da su glasali za mene, a nisu, nataknem na spolovilo.”

On je zauzeo sedmo mjesto na listi, na kojoj se našla i influencerica Emina Jahić, koja je pak završila kao 28. No, u Travniku imaju puno veći problem od nezadovoljnih kandidata. Naime, ondje je pobijedio kandidat Stranke demokratske akcije Mirsad Peco, koji je istog dana, zbog komplikacija povezanih sa zarazom koronavirusom – umro.

“Znamo da je naš rahmetli Peco osvojio više od 10.000 glasova i bliži se brojci od 10.500 glasova i ta brojka je nedostižna za druge kandidate. Ovo nam ne čini radost jer je doktor Peco preselio”, potvrdio je za bošnjačke medije Tahir Lendo, predsjednik općinskog odbora SDA-a u Travniku.

Mače i McDonalds

U Visokom je gradonačelnici Amri Babić nedostajalo osam posto glasova za novi mandat. Nije se proslavio niti njen protukandidat i A-SDA Dario Pekić koji ju je u televizijskoj debati nazvao – mačetom. “Mače moje, osam godina vladaš. Pusti i mene četiri godine da vidim znam li ja išta oko toga”, poručio joj je Pekić.

Aktualni gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović osvojio je, pak, novi mandat sa 66 posto glasova, a jedno od njegovih predizbornih obećanja bilo je i otvaranje popularnog američkog lanca brze hrane u tom gradu. “Prekjučer, bio McDonalds koji hoće, a to bi trebalo ukrasiti ovaj grad, da prave tamo u onom ćošku McDonalds koji priliči ovom gradu. I meni ta izmjena treba da uvedem i neku američku firmu u ovaj grad”, uvjerio je birače Kasumović.

Bojkot u Livnu

U Livnu, javlja 24sata, na izbore nije izašlo čak 76 posto građana. Malobrojni koji su obavili svoju građansku dužnost za gradonačelnika su odabrali Darka Čondrića. On je konkurenciju imao u Stipi Đapiću Biberu koji je na izbore izašao sa sloganom “Zabiberimo im zajedno”, a u emisiji Bujica je objasnio kako se to tiče HDZ-a jer njima “ne znače ništa čovjek, obitelj i dijete.”

U Bihaću se pak nije proslavio Adnan Lipovača s liste Stranke za BiH. On je na prošlim izborima, nakon što je priznao da je sudjelovao u uhljebljivanju tridesetak osoba u tamošnji Dom zdravlja skupio manje od 100 glasova, a čini se da je i sada jednako prošao, jer se nije našao u izbornim rezultatima.

Ne smetaju ih presude i optužnice

U istom gradu se zato istaknuo još jedan osuđenik. Nezavisni Emdžad Galijašević imao je optužnicu Tužiteljstva Unsko-sanskog kantona zbog zlouporabe službenog položaja, a na Općinskom sudu mu se sudilo zbog primanja mita. No, bez obzira na to osvojio je 18 posto glasova i završio kao drugi, iza Šuhreta Fazlića.

U Velikoj Kladuši se, za razliku od mnogih drugih mjesta u BiH, nije ništa promijenilo. Tamo je pobijedi 81-godišnji ratni zločinac Fikret Abdić koji je netom prije izbora, zbog potreba kampanje, pušten iz zatvora u kojem boravi zbog optužbi za zlouporabu položaja i korupciju. Istini za volju, konkurenciju je imao u bivšem načelniku Edinu Behriću koji je ostao upamćen jedino po pričanju prostih viceva na Općinskom vijeću.

