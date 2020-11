BIDENU ČESTITKE IZ CIJELOG SVIJETA; Javio se i Milanović: ‘Ovo pokazuje da moramo vjerovati u demokraciju i kada je na kušnju’

Brzo nakon što su američki mediji prognozirali pobjednika, iako su trendovi već dulje ukazivali na to da će Joe Biden postati novi predsjednik SAD-a, novom izabranom predsjedniku počele su stizati četitke svjetskih čelnika.

Budućem predsjedniku SAD-a čestitao je predsjednik Republike Zoran Milanović

Čestitke je uputio i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se raduje suradnji i bilateralnim vezama.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris! Croatian Government @VladaRH looks forward to working with you and your administration on strengthening bilateral ties and enhancing transatlantic partnership! 🇭🇷🤝🇺🇸

— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 7, 2020