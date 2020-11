BIDENOV ČOVJEK OD POVJERENJA O STANJU U GEORGIJI: ‘Ako tamo pobijedimo, to će biti velik udarac za republikance’

Šef Bidenove kampanje za Filipinske Amerikance i odvjetnik Bryan Ramos, smatra da bi Bidenova pobjeda u Georgiji bila velik udarac za Republikansku stranku na jugoistoku SAD-a pogotovo zato jer su oni tradicionalno skloni toj političkoj opciji

Tri dana nakon što su Amerikanci obavili svoju građansku dužnosti i opredijelili se između Donalda Trumpa i Joea Bidena, još se uvijek ne zna tko je od njih dvojice pobijedio na izborima. Izvjesno je da će se u Georgiji ponovno brojati listići zbog zanemarivo male razlike u broju osvojenih glasova.

“Svaki glas treba prebrojati, tako funkcionira demokracija. Prema državnom zakonu, ako je razlika manja od 0,5 posto treba se automatski ponovno prebrojavati. Sada to procjenjuju i pripremaju se za to prebrojavanje i očekujemo da će se to što prije obaviti”, rekao je za N1 šef Bidenove kampanje za Filipinske Amerikance i odvjetnik Bryan Ramos.

Dodao je kako je Georgia “demokratski otok” među republikanskim državama te je eventualnu Bidenovu pobjedu ondje nazvao velikim udarcem za republikance. “Država ispod nas, Florida, republikanska je, države na zapadu su republikanske i one iznad nas. U toj situaciji, bit će to veliki udarac za Republikansku stranku ako izgube, osobito zato što je tradicionalno Georgia pouzdana republikanska država”, zaključio je Ramos.

