BIDEN SE OBRATIO NACIJI: ‘Brojke govore o jasnoj i uvjerljivoj priči…’; Novi udarac za Trumpov tim, korona se ponovno probila u Bijelu kuću!

Još uvijek se čekaju konačni rezultati američkih predsjedničkih izbora u još šest saveznih država, no Joe Biden je vrlo blizu pobjedi

ELEKTORSKI GLASOVI: BIDEN 264 – TRUMP 214 (Projekcija Associated Pressa)

U šest država još nije jasno tko će pobijediti – U Nevadi, Arizoni, Georgiji i Pennsylvaniji vodi Biden, a u Sjevernoj Karolini i Aljaski vodi Trump

Osvoji li samo dvije od tri države Arizonu, Georgiju ili Nevadu u kojima vodi Biden postaje predsjednik. Za pobjedu mu je dovoljna i samo Pennsylvanija u kojoj također vodi

Predsjednica Zastupničkog doma, Nancy Pelosi nazvala je Joea Bidena ‘izabranim predsjednikom’

Trump i dalje tvrdi da se izbori pokušavaju ukrasti, izjavio je da će nastaviti pravne postupke kako bi to dokazao

Biden kaže kako su brojke jasne i kako očekuje pobjedu i više od 300 elektorskih glasova

Trumpov šef osoblja Mark Medows zaražen je koronavirusom, proteklih je dana bio u kontaktu s gotovo svima iz Trumpovog tima

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Georgija je ključna i za Senat

09.29 – Georgija, tradicionalno naklonjena republikancima, igra neuobičajeno važnu ulogu u ravnoteži moći između demokrata i republikanaca u novom sazivu Senata nakon izbora održanih u utorak. Oba mjesta u Senatu koje ima Georgija u utorak su se popunjavala na izborima i obje utrke idu u drugi izborni krug 5. siječnja jer, prema do sada prebrojanim glasovima, ni u jednoj utrci nijedan kandidat nije osvojio natpolovičnu većinu.

Prema dosadašnjim izbornim rezultatima u Senatu, u kojem je na reizboru odnosno izboru bila trećina mandata, demokrati i republikanci imaju po 48 mandata. Senat broji 100 senatora. Osim dva mandata u Georgiji još nisu proglašeni pobjednici za senatske utrke u Sjevernoj Karolini i Aljaski no do sada prebrojani glasovi pokazuju da će biti izabrani republikanski kandidati.

S obzirom na to da će drugi krug u Georgiji biti održan tek 5. siječnja ostaje nejasno koja će stranka kontrolirati Senat čiji zastupnici polažu prisegu 3. siječnja. U Georgiji republikanski senator David Perdue po isteku šestogodišnjeg mandata bori se za novi mandat protiv demkrata Jona Ossoffa, novinara. Perdue je dobio 49,8 posto glasova, a Ossoff 47,9 posto, prema Edison Research.

Za drugo mjesto Georgije u Senatu bori se republikanska senatorica Kelly Loeffler i ima 21 protukandidata te nitko nije osvojio većinu. Demokrat Raphael Warnock osvojio je najviše – 32.7 posto glasova, a slijedi Loeffler 26 posto glasova. Ako demokrati osvoje dva senatorska mandata u Georgiji i ako Joe Biden postane američki predsjednik u Senatu u kojem bi svaka stranka imala po 50 senatora Bidenova potpredsjednica Kamala Harris bila bi presudni 51 glas za demokrate.

Kako stoje stvari u ključnim državama?

07.58 – Bidenovo vodstvo u Pennsylvaniji se nastavlja rasti, no veliki svjetski mediji još uvijek nisu objavili pobjednika u toj zemlji. Ukoliko Biden osvoji Pennsylvaniju i 20 elektorskih glasova, imat će više od 270 potrebnih za pobjedu na izborima.

Također, čeka se projekcija pobjednika u Georgiji, Nevadi i Arizoni. Pobjeda u dvije od tri ove države Bidenu bi bila dovoljna, a trenutno vodi u sve tri. No, glasovi se još uvijek broje.

Dodajmo kako su AP i Fox Bidena već proglasili pobjednikom u Arizoni, dok CNN i NYT još uvijek nisu. Prema projekciji AP-a, koju pratimo i na Net.hr-u Biden ima 264 elektorska glasa, a Trump 214. Tko osvoji najmanje 270 elektorskih glasova postat će novi predsjednik.

Koronom zaražen Trumpov šef osoblja

6.50 Glavni suradnik američkog predsjednika, šef osoblja Mark Meadows zadnja je osoba u užem krugu Bijele kuće koja se zarazila koronavirusom, objavili su CNN i The New York Times u petak. Pozitivno testirana na virus su i dvojica članova osoblja, rekli su dužnosnici, a prenosi CNN. SAD je zabilježio rekordne brojke zaraženih ovaj tjedan, a samo u petak prijavio je 129.000 osoba oboljelih od covida-19 i to je treći dan zaredom s više od 100.000 oboljelih.

Virusom se zarazilo više od 9,5 milijuna ljudi u zemlji, a umrlo je više od 234.000, po obje brojke zemlja vodi u svijetu. Predstojnik ureda Bijele kuće s predsjednikom Donaldom Trumpom je bio u utorak na dan izbora, na sastanku sa zaposlenicima Republikanske stranke. Često je viđen bez maske, a počeo ju je nositi češće nakon što se i sam Trump zarazio novim virusom.

Američki predsjednik prošli je mjesec tri noći proveo u bolnici, tijekom ključnog dijela svoje kampanje za reizbor. U isto vrijeme pozitivno je testirano i više članova osoblja Bijele kuće, a nagađa se da su se zarazili političkom događaju u Bijeloj kući.

Kako javlja CNN, zabrinuti su u Bijeloj kući, jer je s Meadowsom posljednjih dana kontaktirao gotovo cijeli Trumpov tim.

Biden očekuje pobjedu i više od 300 elektorskih glasova

4.59 – Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden kasno u petak po američkom vremenu obratio se javnosti iz Wilmingtona kazavši da je na putu osvajanja i više od 300 elektorskih glasova te da će pobijediti uz “jasnu većinu”. “Još nemamo konačnu objavu pobjede, no brojke nam govore o jasnoj i uvjerljivoj priči. Pobijedit ćemo u ovoj utrci”, rekao je Biden, uz kojeg je na pozornici stajala i kandidatkinja za potpredsjednicu SAD-a Kamala Harris.

Dok se nastavlja brojanje glasačkih listića, a pobjednik u predsjedničkoj utrci još nije proglašen, Biden je istaknuo da ima prednost u Pennsylvaniji, Georgiji, Arizoni i Nevadi te da je na putu da osvoji više od 300 elektorskih glasova. Za pobjedu je potrebno 270 elektorskih glasova, a Biden je na korak do te brojke – trenutno vodi u odnosu na predsjednika Donalda Trumpa sa 253 elektorska glasa naprema Trumpovih 213. A prema posljednjim podacima s glasačkih mjesta, u Pennsylvaniji, koja nosi 20 elektorskih glasova, trenutno Biden vodi ispred Trumpa za 28.833 glasa, u Georgiji (16 elektorskih glasova) za 4.395, u Nevadi (6 elektorskih glasova) za 22.657, a u Arizoni (11 elektorskih glasova) za 29.861 glas.

Demokratski predsjednički kandidat pozvao je na strpljenje. “Moramo ostati smireni i dopustiti da se proces odvija. Vaš glas bit će uvažen, nije me briga koliko se ljudi upinju da zaustave glasovanje, neću to dopustiti”, rekao je.Biden je također ustvrdio da su mu glasači, njih 74 milijuna, dali mandat za akciju po pitanju pandemije koronavirusa, ekonomije, klimatskih promjena i sistemskog rasizma. “Želim da svi znaju, od prvog dana, da ćemo pokrenuti svoj plan da stavimo taj virus pod kontrolu”, poručio je Biden, dodavši da njegova administracija može spasiti puno života u idućim mjesecima. Broj dnevno zaraženih Amerikanaca u zadnja tri dana premašuje 100.000, a samo u petak bilo ih je rekordnih 129.000. Od početka pandemije u SAD-u je život izgubilo više od 236.000 ljudi zbog koronavirusa, a 9,7 milijuna Amerikanaca je zaraženo. Osvrnuvši se na aktualnu političku situaciju, ustvrdio je da su prisutne velike napetosti nakon teških izbora, čime je priznao da postoje velike podjele u SAD-u uslijed koronakrize, ekonomskih poremećaja i teške predsjedničke kampanje.

Pozvao je Amerikance da ostave iza sebe ljutnju i demonizaciju. “Imamo ozbiljnih problema, ne trebamo više gubiti vrijeme na stranačke ratove. Protivnici smo, ali nismo neprijatelji”, proučio je Biden.

Bidenov izborni stožer večeras ne očekuje rezultat iz Pennsylvanije?

4.08 – Mnogi vjeruju kako je Biden stekao preveliku prednost u Pennsylvaniji da bi ga Trump mogao sustići, ali čini se da njegov izborni tim ne očekuje proglašenje pobjednika večeras. Tako barem doznaje dopisnica Sky Newsa Cordelia Lynch.

Jedan od ljudi iz Bidenova tima novinarima je nedavno rekao: ‘Mislim da nas Pennsylvanija neće proglasiti pobjednikom prije subote’.

Joe Biden advisor says they don’t think they’ll get a decision out of #Pennsylania till Saturday. https://t.co/0lbdnvs1vJ — Cordelia Lynch (@CordeliaSkyNews) November 7, 2020

Navodno će se Biden ipak obratiti javnosti, ali umjesto pobjedničkog govora cijeloj naciji, vjerojatno će samo iznijeti svoje viđenje trenutnih izbornih rezultata.

U Nevadi je još 124.500 neobrađenih glasačkih listića

4.00 – Još je oko 124.500 neobrađenih glasačkih listića u Nevadi, objavio je ured državnog tajnika. Taj broj uključuje 58.000 glasačkih listića koji su došli poštom i 66.500 glasačakih listića s izbornih mjesta. Zanimljivo, 90 posto glasačkih listića koji se još trebaju prebrojati su u okrugu Clark, javlja CNN.

Novi skok u Pennsylvaniji: Biden u velikoj prednosti

3.40 – Prema zadnjim podacima, Joe Biden u Pennsylvaniji ima 27.130 glasova više od Donalda Trumpa i sve je bliže ukupnoj pobjedi. U Georgiji, pak, ima 4.289 glasova više, u Nevadi 22.657, a u Arizoni ima 29.861 glas više.

Georgija večeras neće proglasiti pobjednika

3.15 – Državni tajnik Georgije večeras više neće objavljivati dodatne osvježene podatke, javlja CNN. Kako se doznaje, navodno je u Georgiju tijekom dana trebalo pristići oko 8.400 glasačkih listića vojnika i iz inozemstva. Podsjetimo, Georgija nosi 16 elektorskih glasova.

Biden sve bliže pobjedi: Zadnji podaci po ključnim državama

3.02 – Joe Biden je sve bliže pobjedi. Ovo su posljednji rezultati u ključnim državama u odnosu na Trumpa, prema Fox Newsu.

Georgija – ima 4.020 glasova više od Trumpa

Pennsylvanija – ima 21.749 glasova više od Trumpa

Nevada – ima 22.657 glasova više od Trumpa

Arizona – ima 29.861 glasa više od Trumpa

Ipak će se obratiti naciji?

Moguće da će se Biden večeras ipak obratiti naciji iako se možda još ne objave rezultati, navodno je rekao izvor upoznat s planovima demokrata. Ako ni jedna od ovih država do tada ne proglasi pobjednika, Biden će vrlo vjerojatno onda govoriti o aktualnim izbornim rezultatima. Biden se trebao originalno obratiti naciji u prime-timeu (2 ujutro po našem vremenu), no to je odgođeno zbog sporog obrađivanja glasačkih listića. Zanimljivo, u petak se nitko iz njegovog stožera nije obratio javnosti, a ni Biden ni Kamala Harris nisu se javili ni na društvenim mrežama.

Još ništa od Bidenovog obraćanja: I dalje čekaju rezultate

2.40 – Iako se ranije u petak, kada je bilo jasno da vodi u ključnim saveznim državama, posebice nakon što je preuzeo vodstvo i u Pennsylvaniji koja mu sa svojih 20 elektorskih glasova donosi pobjedu, najavilo kako će se Joe Biden obratiti naciji, to se ipak nije dogodilo. Naime, budući da je u igri još dosta glasačkih listića, Biden i dalje čeka.

Američki dopisnik Sky Newsa Greg Milam javio se iz baze Bidenove kampanje u Wilmingtonu: ‘Rečeno nam je da vlada ushićenje u Bidenovu taboru, radili su toliko naporno, imali glave spuštene zadnjih 48 sati i sada im je rečeno da uživaju u trenutku. Toliko su uživali da su najavili da će se Biden obratiti naciji u prime timeu večeras (oko 2 sata ujutro po našem vremenu). No, to vrijeme je prošlo, i nije se činilo da je još došao taj trenutak za povijest. Čini se kako su mislili da će rezultati iz Pennsylvanije doći puno brže i da će se do sada već objaviti da je Biden tamo odnio pobjedu i u tom trenutku se budući predsjednik trebao obratiti naciji i govoriti o jedinstvu i ozdravljenju nacije. No, čini se da se to neće dogoditi tako brzo i moguće da će ipak čekati na obraćanje sve dok ne dobiju proglašenje jedne od saveznih država koja još uvijek broji glasove.’

Vrhovni sud naredio da se u Pennsylvaniji odvoje glasački listići primljeni nakon izbornog dana

2.05 – Vrhovni sud naredio je izbornoj komisiji u Pennsylvaniji da odvoji glasačke listiće primljene nakon izbornog dana. Vrhovni sud nije zabranio da se ti listići obrade, već da se zasad ne pribrajaju ostalim listićima, javlja CNN.

Kad će Pennsylvanija proglasiti pobjednika? ‘Svi se nadaju da će to biti večeras, ali…’

1.55 – Iako vodi za gotovo 20.000 glasova, Pennsylvanija i dalje drži Joe Bidena na čekanju. Dopisnik Sky Newsa iz Philadelphije Mark Stone kaže da postoji šansa da će ova savezna država večeras proglasiti Demokrata pobjednikom, ali još uvijek treba prebrojati na desetke tisuća glasova.

“Dužnosnici iz Philadelphije navode da imaju više od 40.000 glasačkih listića za proći, a riječ je glasovima koji su svi došli poštom, i to je sve samo u jednom gradu. Među njima su i glasački listići vojnika a za njih treba posebno dugo vremena za provjeru i prebrojavanje. Hoće li to biti večeras? Jednostavno ne znam, ali svi se nadaju da hoće”, kazao je Mark Stone, dopisnik Sky Newsa iz Philadelphije.

Bidenova prednost u Pennsylvaniji i dalje raste

1.45 – Joe Biden sada u Pennsylvaniji ima 19.584 glasa više od Trumpa, odnosno u postocima oko 0,3 posto više. No, još je ostalo za obradu oko 102.000 glasačkih listova, što bi značilo da Trumpu treba barem 60 posto njih, ako želi smanjiti razliku i pobijediti u toj državi, javlja Sky News. No, većina glasačkih listića koji se moraju obraditi dolaze iz dijelova u kojima Biden već vodi i to sa prednošću od 60 i više posto glasova i u kojima je dobivao više od 70 posto od zadnje unesenih listića. Ponovimo, Pennsylvanija donosi 20 elektorskih glasova i, ako Biden to dobije, izborna utrka je gotova i on ulazi u Bijelu kuću.