BIDEN POSTAO VIRALAN: Triput je posrnuo dok se penjao u predsjednički avion, ‘oborio’ ga vjetar

Američki predsjednik Joe Biden u petak je snimljen kako pada prilikom ulaska u predsjednički avion Air Force One. Američki se predsjednik ukrcavao u avion kako bi odletio za Atlantu, a prilikom ukrcaja je pao tri puta na stubištu,. Glasnogovornik Bijele kuće krivi vjetar koji je “oborio” predsjednika.

Predsjednik je ustao, protrljao lijevo koljeno i popeo se ostatkom stubišta prije nego što je okrenuo i pozdravio američke marince koji su ga helikopterom prebacili do zračne luke iz Bijele kuće.

Karine Jean-Pierre, zamjenica tajnika za tisak Bijele kuće, rekla je novinarima u Air Force One kako je vrlo vjetrovito te da je i sama skoro pala, a na pitanje je li predsjednika pregledao liječnik rekla je kako “sve što znam je da vam mogu reći da je dobro”, piše The Guardian.

Incident je podsjetio na zabrinutost javnosti kada je Biden prošlog studenog slomio stopalo igrajući se sa svojim kućnim ljubimcem. Njegove notorne verbalne gafove – ovog je tjedna potpredsjednicu Kamalu Harris slučajno nazvao “predsjednicom Harris”, konzervativci su također uhvatili kao dokaz starosti, budući da je Biden jedan od najstarijih osoba izabran za predsjednika sa 78 godina.

Donald Trump mlađi, sin bivšeg predsjednika, sarkastično je tweetao o Bidenovom padu: “Ne obraćajte pažnju na činjenicu da je predsjednik Sjedinjenih Država toliko krhak da ga je nalet vjetra opetovano srušio. Ovdje se uopće nema što vidjeti, narode!”, poručio je.

Trump Jr također je tvitnuo lažni video u kojem njegov otac udara loptu za golf koja leti zrakom i udara Bidena u glavu, obarajući ga.

Wait you’re telling me this is edited???

I’m sorry, I had no idea I was spreading this kind of gross disinformation. https://t.co/ulLZTLtciK pic.twitter.com/8k6hlQ2UXe

