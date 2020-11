BIDEN, POLITIČKI VETERAN KOJI ŽELI SVRGNUTI TRUMPA: Sklon je gafovima i gubitku kontrole, neki su se bojali da će posrnuti…

Joe Biden politički je veteran koji se nada da je uvjerio Amerikance da je upravo on osoba koja će ih ujediniti

Demokrat Joe Biden dobit će na predsjedničkim izborima u utorak konačnu ocjenu života u cijelosti posvećena politici. Nakon obiteljskih tragedija, dva neuspjela pokušaja da osvoji Bijelu kuću i predizborne kampanje koju je poremetila pandemija, politički veteran nada se da je, sa svojih 77 godina, uvjerio Amerikance da je upravo on osoba koja će ih ujediniti nakon Donalda Trumpa.

“Možemo okončati vladavinu predsjednika koji nas od početka nastoji podijeliti, rastrgati”, poručio je u posljednjim satima kampanje bivši američki potpredsjednik. “Možemo okončati vladavinu predsjednika koji nije znao zaštititi zemlju, koji je raspirivao vatru mržnje”.

Biden do samog kraja ostaje vjeran poruci koju je istaknuo objavljujući kandidaturu u travnju prošle godine: “Vodimo bitku za dušu Amerike”. U nedavnom trenutku iskrenosti, koja mu je svojstvena, kazao je da bi poraz od nepopularnog republikanskog milijardera značio da je on bio “jadan kandidat”. To bi svakako značilo kraj njegove karijere na nacionalnoj razini koju je trijumfalno započeo s 29 godina, ali nije u njoj dugo uživao zbog nezamislive obiteljske tragedije.

Empatija

U studenom 1972. proslavio je izbor za američkog senatora, kao peti najmlađi u povijesti, okružen presretnom obitelji. Mjesec dana poslije, njegova supruga i kći poginule su u automobilskoj nesreći, dok su mu dva sina bila ozlijeđena. Ta tragedija i te smrt najstarijeg sina 2015. povećale su njegovu empatičnost. Suosjećanje je pretvorio u svoju zaštitni znak.

Godine 2020. drži se jednako ponosno kao i na početku karijere i nastupa jednako strastveno. Ali taj prekaljeni politički vuk ne izgleda više jednako dobro u svojim savršeno skrojenim odijelima kao na svojem vrhuncu kada je bio potpredsjednik Baracka Obame. Izgleda krhko. I proćelavo.

Sklon je gafovima i gubitku kontrole i neki, čak i među njegovim pristašama, bojali su se da ne posrne, ne sruši se, tijekom duge bitke sa 74-godišnjim Donaldom Trupmom. Pandemija koja je u ožujku naglo paralizirala predizbornu kampanju oduzela mu je jedan od najjačih aduta: izravan kontakt s biračima.

Premda je potkraj kolovoza nastavio putovanja nešto sporijim ritmom, strogo je poštivao zdravstvene upute pa nije bio toliko prisutan na terenu. Kampanju je vodio daleko od birača, izbjegavajući često novinare, na što su upozoravali njegovi kritičari.

Donald Trump, koji ga je prozvao “Pospanim Joeom”, izruguje se “dječjim pitanjima” koja mu postavljaju novinari i ne propušta kritizirati njegovu fizičku formu. Bidenov katkad nerazumljiv govor, posljedica mucanja u mladosti, neprestano se vrte po Twitter profilima Trumpovih pristaša, a njegova ga kampanja otvoreno opisuje kao senilnog starca.

Povijesni preokret

Bivša desna ruka Baracka Obame može im proturječiti trijumfom na demokratskim predizborima, nakon povijesnog preokreta u američkoj politici. Po nekima prestar, drugima previše u centru, Biden je prvo doživio tri bolna poraza u Iowi, New Hamspshireu i Nevadi, da bi potom osvojio veliku većinu u Južnoj Karolini zahvaljujući afroameričkim glasovima, koji su neophodni za svakog demokrata koji želi u Bijelu kuću.

Na krilima te pobjede, nizao dalje je jednu za drugom, brzo dobio potporu drugih umjerenih kandidata i potom pobijedio velikog suparnika, samoproglašenog socijalista Bernieja Sandersa. Suprotno od teške i duge bitke 2016. između Sandersa i Hillary Clinton, Biden je uspio brzo okupiti lijevo krilo stranke, vođeno istim ciljem: pobijediti Donalda Trumpa.

Premda se Biden natječe, po riječima Baracka Obame, „s najprogresivnijim programom” u povijesti američkih predsjedničkih izbora, neki na ljevici smatraju ga preslabim. I gunđaju kada govori da će obnoviti dijalog s republikancima.

‘Nisam zlopamtilo’

Bidenu je ovo treći pokušaj da postane predsjednik, nakon neuspjeha na demokratskim predizborima 1988. i 2008. Senator više od 35 godina (1973.-2009.), potom potpredsjednik od 2009. do 2017., Biden je desetljećima dio vošingtonskog establišmenta. Njegova politička karijera duga je, puna kontroverznih epizoda, ali i uspjeha kojima se rado hvali.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, na vrhuncu borbe protiv segregacije, protivio se politici prevoženja autobusima crnačke djece u većinski bjelačke škole kako bi se potaknulo njihovo miješanje. To je tada odgovaralo bijelim biračima u Delawareu, ali mu se poslije osvetilo, na primjer kada mu je to usred televizijske debate predbacila senatorica Kamala Harris, tada njegova suparnica na predizborima.

Ističući da nije “zlopamtilo”, Biden ju je ipak izabrao za svoju potpredsjedničku kandidatkinju. Harris je prva afroamerička potpredsjednička kandidatkinja u povijesti SAD-a. Ona je po majci indijskog podrijetla. Popularan među Afroamerikancima, Biden je na svojim počecima zagovarao izgradnju socijalnih stanova. I često ističe kako mu je iskustvo učitelja plivanja u većinski crnačkoj četvrti pomoglo u političkoj karijeri.

Ima još epizoda koje su opteretile njegovu kampanju za Bijelu kuću: njegov glas za rat u Iraku 2003. i potpora kaznenom zakonu iz 1994., koji se smatra odgovornim za eksploziju broja zatvorenika, velikim dijelom Afroamerikanaca. “Pogreška”, priznaje danas Biden, koji inzistira na drugom aspektu te velike reforme – zakonu protiv nasilja nad ženama, kojim se “jako ponosi”.

Ušavši u Bijelu kuću Baracka Obame na vrhuncu financijske krize, bivši senator radio je na usvajanju golemog plana spašavanja gospodarstva od 800 milijardi dolara. To rado ističe kako bi dokazao da može ponovno pokrenuti gospodarstvo koje je u velikoj krizi zbog pandemije.

Dijete iz Scrantona

Joseph Robinette Biden Jr. rođen je 20. studenoga 1942. u Scrantonu u Pennsylvaniji. Taj je rudarski i industrijski grad 1950-ih prolazio kroz teško razdoblje. Njegov otac potražio je posao u susjednoj državi Delaware i potom je preselio cijelu obitelj u Wilmington. Joe Biden imao je tada deset godina. Taj grad pretvorio je u svoju bazu.

“Moj otac uvijek je govorio: ‘Šampionu, čovjekova veličina ne mjeri se po tome koliko je puta bio srušen na zemlju, nego po tome koliko mu je trebalo da se digne na noge’”, prisjeća se često.

Ankete pokazuju da je razlika između dvojice kandidata u Pennsylvaniji tijesna pa obojica nastoje pridobiti birače do posljednjeg trenutka. “Pennsylvanija je ključna na ovim izborima”, istaknuo je Biden u nedjelju. “Živim u Delawareu, ali sin sam Pennsylvanije, rođen u Scrantonu”.

Trump ga pak optužuje da je zaboravio na državu iz koje potječe i da ugrožava njezine rudnike ugljena i sektor hidrauličkog frakturiranja obećanjima da će ostvariti 100 posto čistu energiju i ugljičnu neutralnost do 2050.

Beau, jesi li ponosan?

Ni Bidena nisu zaobišle optužbe da voli dirati žene. On se za to ispričao u travnju 2019., obećavši da će poštivati “osobni prostor” drugih. Tara Reade čak tvrdi da ju je 1990-ih spolno napao, što on kategorički odbacuje. Trump to nije puno komentirao jer je i sam ima desetak takvih optužbi.

Vodeći kampanju za njega širom zemlje, supruga Jill Biden (69) diskretna je s tim u vezi. Dinamična profesorica, ona je jedan od njegovih najvećih aduta. Par se vjenčao 1977. i imaju kćer Ashley.

Biden je jako vezan za svoju obitelj. Godine 2015. umro mu je najstariji sin Beau Biden od raka na mozgu. Često o tome s tugom govori. Zbog toga se nije kandidirao na predsjedničkim izborima 2016.

Katolik koji se ponosi svojim irskim korijenima, Biden gotovo svake nedjelje posjećuje malu crkvu sv. Josipa u Wilmingtonu. U siječnju je u vezi svojeg pokojnog sina Beaua kazao: “Svakog se jutra budim i … pitam se: ‘Ponosi li se mnome”?.

