BIDEN NE ŽALI ZBOG TEŠKIH RIJEČI PUTINU: ‘Ubojica bez duše’ brzo povukao veleposlanika na konzultacije u Moskvu

Biden i dalje pokušavati postići suradnju s Putinom po nizu pitanja, no neće ustručavati“ kritizirati poteze ruskog čelnika.

Američki predsjednik Joe Biden ne žali što je ruskog čelnika prozvao ubojicom, objavila je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki, dok mu Putin nudi virtualne razgovore koji bi se uživo prenosili.

Upitana o tome žali li predsjednik što je njegova izjava dodatno pogoršala već loše odnose Washingtona i Moskve, Psaki je rekla kako Biden ne žali zbog svojih riječi. Istaknula je da će Biden i dalje pokušavati postići suradnju s Putinom po nizu pitanja, poput iranskog nuklearnog programa ili općenito protiv proliferacije nuklearnog naoružanja. No naglasila je i kako se Biden „neće ustručavati“ kritizirati poteze ruskog čelnika.

U intervjuu koji je dan ranije emitirao ABC News, Biden je na pitanje vjeruje li da je ruski predsjednik ubojica odgovorio potvrdno.

Kazao je i da Putin nema duše, pa obećao da će ruski predsjednik platiti cijenu za navodno rusko miješanje u američke predsjedničke izbore 2020., što Kremlj niječe.

Putin je u četvrtak komentirao Bidenov intervju prilikom sedme godišnjice aneksije Krima, kazavši mu da „svoj svojega prepoznaje“. Američkom predsjedniku je zaželio „dobro zdravlje“ i potom ga pozvao na virtualne razgovore koji bi se uživo prenosili kako bi nastavili svoju raspravu.

“Želim predložiti predsjedniku Bidenu da nastavimo naše razgovore, ali pod uvjetom da to napravimo javno online”, rekao je Putin. “Ne bih ovo predugo odgodio. Želim ići u tajgu za vikend da se malo odmorim, ali mogli bismo to učiniti sutra ili, recimo, u ponedjeljak”, kazao je on za televizijsku postaju Rosija-24. Najavio je da će narediti ministarstvu vanjskih poslova da pripreme te razgovore.

Rusija pozvala svog veleposlanika u Sjedinjenim Državama na hitne konzultacije o budućnosti američko-ruskih veza. Putin je u četvrtak napomenuo i da je SAD „jedina zemlja na svijetu koja je upotrijebila nuklearno oružje”, a govorio je i o američkom ropstvu i tretmanu prema domorodačkom stanovništvu. Rusija, dodao je, zna kako „štititi svoje interese” i surađivat će s Washingtonom pod uvjetima koji su za nju „korisni”. „A oni će se s time morati pomiriti”, zaključio je Putin.