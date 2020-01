BESPOŠTEDNI KRVAVI RAT KLANOVA: Dva bossa likvidirana su na ‘oproštajnoj večeri’ obitelji, ubojice su im pratile žene i djecu

Igor Dedović i Stevan Stamatović smaknuti su u nedjelju, nakon što su četvorica maskiranih ubojica, pretpostavlja se pripadnika suparničkog klana, od Božića pratile njihove obitelji koje su im došle u posjet

Pokolj u kojem su prije dva dana u jednom atenskom restoranu ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović obezglavio je zloglasnu crnogorsku mafijašku organizaciju – škaljarski klan. Naime, Dedović je bio jedan od trojice vođa samog klana, a Stamatović je bio šef “zagoričana”, podgoričkog ogranka organizacije koja u posljednjih nekoliko godina ima značajan udjel u balkanskom i međunarodnom tržištu droge.

Škaljarci su sada bez vođe, jer, osim ubijenog Dedovića, njime upravljaju braća Jovan i Igor Vukotić, od kojih je prvi iza rešetaka u Srbiji, a drugi u bijegu. Jovan Vukotić odležao je godinu dana zbog korištenja krivotvorenih dokumenata, a Crna Gora je zatražila njegovo izručenje zbog sumnje da je umuješan u pokušaj ubojstva Miloša Radonjića, Vojina Stupara i Tamare Zvicer.

MAFIJAŠKI OBRAČUN U ATENI: U punom restoranu, pred očima obitelji, ubijeni vođe zloglasnog crnogorskog klana

Cijeli klan u rukama jedne osobe

Blic doznaje kako bi, s obzirom na ovakvu situaciju, vođenje klana mogao preuzeti Miloš Minja Šaković. On je jedini na slobodi, s obzirom na to da su ga crnogorske vlasti oslobodile svake odgovornosti za napad na Radonjića i Stupara. Moguće je, makar teško, da se u vođenje klana umiješa i ekipa srpskog kriminalca Luke Bojovića, koji je već ranije imao dobru suradnju s njima. No, on se nalazi u španjolskom zatvoru od 2012., a mnogi ističu kako je to zapravo bio prvi udarac škaljarskom klanu.

Probleme funkcioniranju klana predstavljaju česte i velike zapljene droge, zbog čega su izgubili puno novca. Uz to, crnogorske vlasti su zaplijenile dobar dio imovine pripadnika škaljarskog klana i njihovih suradnika, kako bi utvrdila podrijetlo. Sve to, uz petogodišnji mafijaški rat s protivničkim kavačkim klanom, uzrokuje probleme škaljarcima.

Upravo bi skupina iz Kavača mogla biti odgovorna za asasinaciju dvojice protivničkih pripadnika crnogorskog podzemlja. Iako grčka policija i dalje traga za četvoricom maskiranih ubojica koji su se s mjesta ubojstva odvezle crnim džipom, doznaje se kako su Dedović i Stamatović bili neko vrijeme praćeni.

LIKVIDIRANI VOĐA ŠKALJARSKOG KLANA IMAO JE HRVATSKE DOKUMENTE: Smaknuli ih pred suprugama i djecom: ‘Mališani su vrištali…’

Udovice ne pomažu u istrazi

Kurir doznaje kako su ubojice pratile obitelji dvojice kriminalaca. Otkriveno je kako su Dedovićeva i Stamatovićeva supruga s djecom stigle u Atenu 25. prosinca. Lokalni mediji pišu kako su dvije obitelji bile na “oproštajnoj večeri”, jer su se supruge i djeca sutradan trebali vratiti u Crnu Goru.

“Sumnja se da ubojice nisu mogle ući u trag vođi klana Igoru Dedoviću, koji je za skrivanje koristio falsificirane dokumente i promijenio fizički izgled, pa su odlučili pratiti njegovu obitelj”, potvrdili su izvori upućeni u istragu.

Svjedoci tvrde kako su škaljarci barem dvaput tjedno boravili s obiteljima u istom restoranu, što je obrazac koji je lako pratiti. Iako se o obiteljima zna sve, nije poznato otkad su Dedović i Stamatović bili u Grčkoj. Ni, ističe se kako su bili oprezni; vozili su se taksijima, koristili su lažne dokumente, a Dedović je smršavio i pustio bradu.

Istrazi udovice neće pomoći. Naime, policiji su rekle da su došle u Grčku provesti praznike s muževima. No, nisu znale gdje su odsjeli, a potvrdile su i da su došle taksijem. Jedna od njih je rekla da je znala da joj je suprug bjegunac, ali nije bila upoznata s njegovim “poslom”.