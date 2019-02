BEOGRADSKI MEDIJI: ‘Ratko Mladić mogao bi doći u Srbiju krajem ožujka’; Odvjetnici: ‘Postoje opravdani humani razlozi’

Odvjetnici ratnog zločinca Ratka Mladića zatražili su od suda u Haagu da ga privremeno puste kako bi posjetio grobove svoje kćeri, majke, brat ai drugih rođaka, no odluka zasad nije donesena

Srpski ratni zločinac Ratko Mladić mogao bi doći u Srbiju na privremenu slobodu krajem ožujka!. Vijest je to koju donose beogradske Večernje novosti podsjećajući da je Mladić od suda u Haagu zatražio da ga puste kako bi 24. ožujka, na 25-oj obljetnici smrti svoje kćeri Ane, posjetio njen grob. Dodaje se pritom kako je Mladićeva obrana podnijela zahtjev za puštanje na privremenu slobodu u trajanju od sedam dana, a da bi uz grob kćeri obišao i one majke Stane, brata Milivoja i nekoliko bliskih rođaka.

“Postoje humani razlozi, koji sasvim opravdavaju naš zahtjev. Mladić je star čovjek, narušenog zdravlja i sasvim je na mjestu dopustiti mu da obiđe te grobove. Također, nema šanse da pobjegne, jer bi bio neprestano nadgledan, a i ozbiljno je bolestan i ne može se ne liječiti. Također, Srbija je do sada svakoga s privremene slobode vraćala u Haag. Zaista očekujemo da će ovo vijeće imati razumijevanja za razliku od onog prvostupanjskog, nerazumnog”, kazao je Mladićev odvjetnik Branko Lukić.

Sin u posjetu: ‘Zbog njegovog stanja izašao sam sat i pol ranije’

Mladićev sin Darko nada se istom ishodu budući da je sud i drugima na taj način izlazio u susret.

“Ako sud to odobri, mislim da se zbog sigurnosti neće znati ni kad bi došao, niti kad bi obilazio te grobove. On teško govori. Iako u izvještaju pritvorskih liječnika stoji da mu je stanje stabilno i nepromjenjeno, on kaže da se osjeća sve lošije, ali nije doktor da zna što mu je. Bio sam mu u posjetu i izašao sam sat i pol ranije nego što mi je dozvoljeno, jer se umorio i nije više bio sposoban za razgovor”, ispričao je Darko Mladić.

Beogradske Večernje novosti pišu da Mladićeva obrana sumnjiči zatvorske liječnike da mu ne žele provesti sve analize i snimke, a imao je nekoliko moždanih udara. Također navode da mu je srce u lošem stanju.