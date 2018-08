BEOGRADSKE PROSTITUTKE PRESELILE NA JADRAN: Ovo su njihove cijene, ali same u biznis ne mogu ni pod razno

Kako se Beograd seli na more tako i ove dame idu za njim…

Kao što i mnogi ostali sezonci tijekom ljetne sezone, zbog više šansi za zaradu, sele na Jadran, tako to rade i beogradske prostitutke, bar one ‘elitne’. Mogućnosti za zaradu na hrvatskoj i crnogorskoj obali nebrojene su, ali u taj biznis teško da će moći ući same. Treba im ‘posrednik’ ili narodski rečeno, svodnik, koji će ih spojiti s ljudima s kojima se trebaju spojiti.

‘Na crnogorskom primorju su sada mnoge takozvane starlete, djevojke koje su sudjelovale u reality programima, koje su se seksale i pred kamerama, pričale o svojim seksualnim sposobnostima. Što su poznatije, to imaju bolji prolaz. Zato mnoge djevojke i odlaze ljeti na primorje. Skoro sve na crnogorsko i hrvatsko, jer se tamo lakše sporazumijevaju i lakše stvaraju kontakte. Cilj je, naravno, dobar provod i dobra lova’, rekla je nedavno jedna beogradska eskort dama za Blic.

Cijena? Ovisi…

Pa koliko se onda novca tu može zaraditi?

‘Nijedna ne radi po tarifi na sat. Bogati klijenti daju onoliko koliko su zadovoljni uslugom, i koliko im je dubok džep. Uzgred, s bogatim klijentima je zagarantiran i luksuzan provod. Kokain je gotovo obavezan dio dekora’, još je prošle godine rekla jedna od ovih beogradskih dama.

A kako izgleda jedna ovakva dama? ‘Ljudi obično kada pomisle na takvu vrstu prostitutki zamisle neku mladu, sređenu, botoksiranu ženu, odnosno djevojku koja sebi može priuštiti skupe tretmane, sa silikonima u grudima, usnama, zadnjici. Ima takvih, ali one su zapravo u manjini’, rekla je nedavno jedna operativka iz srpskog MUP-a.

Profil elitnih eskort dama zaista je šarolik, ima starijih, ima i mlađih, ima studentica, domaćica, žena s nekom drugom karijerom. No, najtraženije su reality zvijezde i zvijezdice.

Što se traži?

Cijenu elitne prostitutke diktira njen vanjski izgled, ali koliko je poznata. Pa tako djevojke koje nisu medijski eksponirane zarađuju znatno manje novca, zato se i vole prijavljivati u razne reality showove. Ostali kriteriji prema kojima se određuje cijena su i trajanje i lokacija ‘druženja’.

U zadnje vrijeme sve su češće slučajevi klijenata iz inozemstva koji djevojci plate put iz Srbije ne bi li s njima provela vikend. Prema nekim informacijama, cijena iznosi oko 150-250 eura za sat vremena, a za cijelu noć se naplaćuje oko 500 eura. No, ovisno o željama i djevojci, cijene mogu biti i puno veće.

Prema informacijama iz MUP-a, najplaćenija je bila djevojka koja je u roku jednog dana zaradila 8000 eura.

Cijene na obali znatno su veće jer su klijenti uglavnom bogati Rusi, Talijani i Englezi pa nije isključeno ni da djevojke u jednom vikendu zarade i po nekoliko tisuća eura.