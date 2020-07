BEOGRADSKA POLICIJA NEGIRA KRIVNJU ZA BRUTALNO NASILJE: ‘Građani nam mogu vjerovati, zaštitit ćemo ih od huliganstva’

Beogradska policija tvrdi da se tijekom jučerašnjeg nasilnog prosvjeda ponašala profesionalno i da im građani mogu vjerovati

Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio ponovno uvođenje policijskog sata u Beogradu, nezadovoljni Beograđani izašli su na ulice na prosvjed koji je završio dramatičnim sukobom s policijom. U sukobima je ozlijeđeno 43 policajca i 17 prosvjednika, spaljeno je pet policijskih vozila, a 24 osobe su uhićene.

Danas je policija u Beogradu održala konferenciju za medije, javlja N1. Kažu da je okupljanje počelo u 19 sati i da nije bilo prijavljeno. Prema tvrdnjama policije, policija se ponašala profesionalno i građani im, kako kažu, mogu vjerovati.

“Nasilnici” su četiri puta pokušali ući u Skupštinu, rečeno je. “Onda su se odlučili na radikalnije mjere. Bocama i kamenjem su gađali policiju. Tek tada je došlo do upotrebe konja i suzavaca. Tako smo uspjeli odbiti napade huligana koji su s ne znam kakvim ciljem pokušali osvojiti Skupštinu. 43 policajca su se javila u bolnicu. Nažalost, jedan kolega ima frakturu lubanje i potres mozga”, rekao je šef srpske policije Vladimir Rebić.

“Uhićene su 24 osobe. Osim moralne i fizičke štete policijskim službenicima, značajnu štetu je imala i imovina Republike Srbije. Huligani su zapalili pet policijskih vozila. Građani mogu vjerovati policiji, zaštitit ćemo ih od svih pokušaja huliganstva na ulicama”, rekao je Vladimir Rebić,

Nisu imali izbora?

“Ovo je bio skandalozno ponašanje male grupice građana, nekih 300 ljudi koji su sudjelovali u ovom vandalskom dijelu. Policija je bila dosta suzdržana, imamo 43 ozlijeđena policajca”, rečeno je nakon novinarskog pitanja kako objašnjava prebijanje prosvjednika i njihove krvave glave.

“Naša tendecija je jučer bila da ne primjenjujemo silu do krajnjih granica. Tek kad je došlo do gađanja kamenjem, do ugrožavanja života, tada smo reagirali kako smo reagirali”, rekao je Rebić.

