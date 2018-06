BEOGRAĐANI UČINILI ONO ŠTO ZAGREBU PRIJETI IDUĆI PETAK: Nepregledne kolone automobila blokirale prijestolnicu Srbije, građani igrali nogomet na cesti

Na užarenom beogradskom asfaltu s 34 stupnja kilometarske kolone automobila s vozačima ljutitim zbog poskupljenja goriva, blokirale su u petak promet u prijestolnici Srbije.

Nezadovoljni poskupljenjem goriva Beograđani, ali i stanovnici oklonih općina odlučili su dana prosvjedovati tako što su zaustavili svoje automobile u 17 sati na najvećim i najprometnijim prometnicama čime su doslovce blokirali promet u prijestolnici Srbije.

Vozači na Gazeli u znak #protest zbog cene #gorivo. Tu je i audi Vlade RS.#Beograd

Kolone su se stvorile na sve strane, a građani su primjerice kući preko mostova nerijetko išli pješice jer je prometovanje onemogućeno i gradskim prijevozom. U prekidu je djelomično bio i tramvajski promet.

Požalili su se i iz Hitne pomoć, piše Blic, navodeći kako teško dolaze do svojih pacijenata.

“Pančevački most, Brankov most, Gazela, Kralja Milana, Kneza Miloša, Bulevar kralja Aleksandra, Takovska… Ma sve je danas u haosu, kako one ulice u kojima su svakog dana gužve, tako i ostale”, rekli su iz Beogradskog taksija.

Prosvjed je trajo od 17 do 18 sati, a kada su se građani počeli razilaziti na društvenim mrežama pojavile su se fotografije kaosa i poruka vlastima da će ga ponoviti ako se nešto ne promijeni.

Neki su na kolinicima igrali nogomet, a na društvenim mrežama objavljene su video snimke uličnog nogometa iz Novog Sada, Beograda i još nekih gradova.

Poziv na blokadu prometa upućen je prethodnih dana putem društvenih mreža, a skupina koja je koorodinirala prosvjed na Facebooku je već početkom tjedna imala više od 100.000 članova.