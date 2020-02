BEOGRAD POTIČE NESTABILNOSTI U CIJELOJ REGIJI? ‘Očito je da se prelazi crvena linija, to sve ima za cilj stvaranje Velike Srbije’

Iako se očekivala konkretnija reakcija službenog Beograda na najave održavanja referednuma, to se nije dogodilo. Vučić je nakon sastanka ponovio da će Srbija biti uz svoj narod

“Mi ćemo tražiti da se putem odluke naroda, putem referenduma, bez obzira koliko puta oni to nama osporavali, odluči o statusu Republike Srpske“, ponovio je još jednom Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon sastanka u Beogradu s predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem. Zbog odluke Ustavnog suda BiH, kojom je osporen dio Zakona o poljoprivrednom zemljištu, političari iz RS-a najavljuju da ovog puta neće odustati od svojih zahtijeva sve dok iz Ustavnog suda ne odu stranci, donosi Deutsche Welle.

Ova kriza će trajati duže

“Ozbiljnih opasnosti po blokadu institucija ima i očigledno je Dodik odlučio prijeći neku crvenu liniju u tom pogledu. Drugih opasnosti nema, ali vjerujem da će ova kriza trajati znatno duže od ostalih i ona je mnogo opasnija po BiH. Dodik ne preza od najtežih političkih pitanja. Rata neće biti, nemira neće biti, BiH je navikla na krize, a ovo će biti jedna od njenih najtežih do sada“, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Enver Kazaz, koga je pored ostalih, prije nekoliko dana Dodik pozvao kao „analitičara i nekoga tko drugačije misli“, na dijalog unutar poslovnog foruma o radu SNSD-a.

Iako se očekivala konkretnija reakcija službenog Beograda na najave održavanja referednuma, to se nije dogodilo. Vučić je nakon sastanka ponovio da će Srbija biti uz svoj narod te da se to ne dovodi u pitanje. Poručio je da neće igrati nikakve igre ali se mora voditi računa o interesima srpskog naroda u BiH. Dodik ga je, kaže, upoznao s time što se krije iza odluke Ustavnog suda BiH.

“Zamolio sam da sve što rade, rade pravno, demokratski kroz institucije, bez bilo kakve destabilizacije cijele regije”, rekao je Vučić. On smatra kako nema sumnje da nije pravedno što se sve radi srpskom narodu.

Oštar u svojoj procjeni je predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić “Put kojim ide Dodik je put sukoba”, kaže Komšić, a konačni cilj takve politike je razbijanje BiH i stvaranje Velike Srbije. Dodikove riječi, naglašava Komšić, nisu naišle na osudu iz Srbije, već na prešutno odobravanje. “Fraze koje gospodin Vučić izgovara u tim prilikama nama više ništa ne znače, poput fraza o poštovanju teritorijalnog integriteta, dok mu istovremeno Dodik puše za vratom i najavljuje nove sukobe na ovim prostorima. Put koji on spominje i kojim želi krenuti je put sukoba“, kaže Komšić.

Preveliko uplitanje Srbije

Srbija je jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma i neupitno je imali li pravo baviti odnosima unutar BiH, ali to samo do one granice koja ne ugrožava sve ono što propisuje taj sporazum. U ovom slučaju, smatraju analitičari, Srbija je trebala oštrije reagirati s obzirom da, ukoliko se bilo što od ovih prijetnji ostvari, negativne posljedice ni nju neće zaobići.

“Očekivao sam veće ograđivanje Srbije kada je riječ o ovim najavama. Srbija se toliko uplela u sve to da ukoliko stvarno Dodik uradi ovo što je najavio, što može izazvati negativne posljedice za cijelu regiju, automatski će se smatrati da i Srbija stoji iza toga. Srbija ne može reći, Dodik je to odlučio, jer svi znaju da se nijedan potez, ovako krupan, neće povući dok se ne dobije odobrenje od službenog Beograda“, kaže analatičar iz Beograda, Aleksadar Popov. On smatra da Srbija ima dvije mogućnosti: ili se ponašati konstruktivno i smirivati strasti, ili se držati po strani.

“Secesija nije moguća“

U BiH su političke reakcije uslijedile odmah nakon najave održavanja referneduma o secesiji. Izjave Vučića je za N1 komentirao bošnjački član Predsjedništva BiH, Šefik Džaferović. „Zabrinjavajuće je blaga i neutralna reakcija predsjednika Srbije Vučića na Dodikov istup, kao i na ranije istupe. Ako Vučić doista poštuje Dejtonski mirovni sporazum, suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine, kao što tvrdi, onda i Dodiku i svima oko Dodika mora jasno reći da je secesija nemoguća, da se odluke Ustavnog suda moraju poštivati, a institucije BiH ne smiju blokirati“, rekao je Džaferović.

Ogradu Vučića od Dodikovih izjava zatražili su i iz SDA ističući da neće pristati ni na kakve ultimatume. Traže da se poštuje Dejtonski sporazum. “Ako Srbija, kako tvrdi njen predsjednik, zaista poštuje Dejtonski mirovni sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, onda je krajnje vrijeme da Vučić s riječi pređe na djela”, navode u SDA.

Na sjednici konačna odluka

Zvaničnici Republike Srpske poručuju da će upravo preko institucija i političkim putem zadržati svoje nadležnosti. Predsjednica RS, Željka Cvijanović, rekla je da će RS preko svojih institucija, političkim putem zadržati svoje ustavne nadležnosti. Odluke sudova biti će, kaže, tretirane na adekvatan način. „Namjera je da preko našeg zasijedanja u Narodnoj skupštini pokažemo kakve su devijacije pravljene u okviru BiH pod plaštom demokratizacije i pravljenja neke funkcionalne države, koja je došla skoro pa na kraj puta“, rekla je Cvijanović.

Na sjednici Narodne skupštine, koja je zakazana za ponedjeljak (17.2.) razmatrati će se “Informacija o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH”, nakon koje će biti poznato koji su konkretni koraci RS u ovoj, po ko zna kojoj po redu političkoj krizi u BiH, te radi li se o samo još jednoj u nizu prijetnji secesijom ili stvarnoj opasnosti za BiH.

“To što je Vučić rekao da se sva pitanja trebaju rješavati u okviru demokratskih institucija, može svašta značiti. Dejtonski ustav je nedorečen sam po sebi “, zaključuje Aleksandar Popov.