BEOGRAD POD OPSADOM POLICIJE, SITUACIJA JE IZ MINUTE U MINUTU SVE NAPETIJA: ‘Kriznim stožerom dirigira Vučić, više im ne vjerujemo’

U sukobima demonstranata i policije tijekom noćašnjih prosvjeda u središtu Beograda ozlijeđeno je 43 policajca i 17 prosvjednika, spaljeno je pet policijskih vozila, a 23 osobe su uhićene. Na ulicama je jutros mirno, ali su vidljivi tragovi sukoba. Novi prosvjedi najavljeni su i za večeras.

Sinoćnji prosvjedi u središtu Beograda počeli su mirno, potaknuti najavom predsjednika Srbije o ponovnom uvođenju policijskog sata zbog pogoršane epidemiološke situacije, a prerasli su u sukobe nakon što je jedna skupina prosvjednika nasilno ušla u predvorje zgrade srbijanskog parlamenta.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

18.27 – Kako javlja reporterka N1, više stotina ljudi je došlo na prosvjed. Obratio Janko Veselinović koji je iznio zahtjeve – kao prvo, imenovanje novog, kako je rekao, “depolitiziranog Kriznog stožera kome će ljudi vjerovati”.

“Ovaj Krizni stožer zbog dirigiranog odlučivanja od strane Aleksandra Vučića izgubio je povjerenje”, rekao je Veselinović, dodajući da “mnogi njegovi članovi moraju kazneno odgovarati”.

“Lažirali su podatke o broju oboljelih i mrtvih. Kada se narod pobunio primijenili su mjere parapolicije. Narod laži više neće trpjeti”, poručili su.

18.23 – Među okupljenim građanima su lideri opozicije predsjednici Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, Narodne stranke Vuk Jeremić, Dveri Boško Obradović, Demokratske stranke Zoran Lutovac, stranke Pokret za preokret Janko Veselinović.

18.18 – Počeo je prosvjed na platou Filozofskog fakulteta.

18.08 – Situacija je iz minute u minutu sve je napetija. Policajci nose opremu za suzbijanje demonstracija. Sve političke institucije su opkoljene policijom, javlja N1.

U 18 sati počeo je prosvjed na platou ispred Filozofskog fakulteta koji organizira Savez za Srbiju, to su stranke okupljene oko ideje bojkota izbora, a od 19 sati ispred Narodne skupštinte zakazan je prosvjed stranke Dosta je bilo.

18.00 – Na ulicama Beograda sve je više policije. Očekuje se početak novog prosvjeda dok se neki korisnici na društvenim mrežama, koji žive u drugim gradovima, žale da ih policija ne pušta u Beograd.

Police forces are being assembled in front of the Serbian parliament as it is expected that new demonstrations will begin at 18:00. pic.twitter.com/22WAaxogjb

— Sergej Dojcinovic (@Serdjosega) July 8, 2020