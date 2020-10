BELGIJSKA KRALJEVSKA OBITELJ DOBILA NOVE ČLANOVE: Izvanbračna kćer bivšeg kralja postala princeza. I njezina djeca su dobila titule

Belgijski sud je dodijelio umjetnici Delphine Boel titulu princeze nakon što ju je bivši kralj Albert II., nakon provedenog DNK testiranja, priznao kao svoju izvanbračnu kćer

Belgijska umjetnica Delphine Boel, koju je bivši belgijski kralj Albert II. nakon provedenog DNK testiranja priznao kao svoju izvanbračnu kćer, odsad će nositi titulu princeze, izvijestio je u četvrtak belgijski sud. Pobjeda izvojevana pred briselskim prizivnim sudom posljednji je korak u sedmogodišnjoj borbi Delphine Boel, koja će odsad uz titulu nositi i prezime kraljevske obitelji – Saxe-Cobourg, a kraljevske će titule dobiti i njezino dvoje djece, Josephine i Oscar.

Godinama je nije htio priznati

Albert II. krajem siječnja priznao je da je biološki otac izvanbračne kćeri nakon obavljenog DNK testiranja, koje je Boel godinama tražila. Bivši kralj (86) je u svibnju 2019. pristao na DNK test. Prizivni sud u Bruxellesu u listopadu 2018. Albertu II. je naložio da obavi test o očinstvu nakon Boelina zahtjeva, no on je to najprije odbio.

Delphine Boel, belgijska vizualna umjetnica koja ima 52 godine, tvrdila je da je plod dugogodišnje veze iz 60-ih i 70-ih godina između njezine majke, belgijske aristokratkinje barunice Sybille de Selys Longchamps i tadašnjeg prijestolonasljednika Alberta II., koji je od 1959. u braku s Paolom Ruffo od Kalabrije. Bivši kralj, koji je vladao od 1993. do 2013. godine i otac je aktualnog kralja Filipa, demantirao je bilo kakvu vezu, no priznao je da je imao krizu u braku s Paolom baš u vrijeme kada se pretpostavlja da je bio u vezi s majkom Delphine Boel.

Osjećaj pravde

“Pravna pobjeda nikad neće zamijeniti očevu ljubav, no ipak nudi osjećaj pravde, dodatno pojačan činjenicom da će mnoga djeca koja su prošla istu kušnju pronaći snagu da se suoče sa sličnim problemom”, rekli su Boelini odvjetnici.