BEJRUTSKA LUKA PONOVNO U PLAMENU: Ovoga puta ništa nije eksplodiralo, gori trgovina uljem i gumama

Trgovinu uljem i gumama u bejrutskoj luci zahvatio je veliki požar u četvrtak, otkrio je vojni izvor, samo mjesec dana nakon masovne eksplozije koja je opustošila luku i okolno stambeno područje libanonske prijestolnice. Požar je izbio u “duty free” zoni luke, a gusti dim uzdigao se iznad grada. Vojni izvor rekao je da još nije poznat uzrok požara.

Just a month after the explosion at the #Beirut port, another fire has broken out at the port in Lebanon's capital. It is said to be tires and oil that are aflame. pic.twitter.com/m9ATpwIvqB

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2020