BAŠ NJIH BRIGA ZA PANDEMIJU! Amerikanci na Dan sjećanja organizirali najveći koronaparty; Popljuvao ih košarkaš: ‘Vi ste gomila idiota’

Dok se Sjedinjene Američke Države približavaju brojci od 100.000 preminulih od posljedica COVIDA-19, a već imaju preko 1,6 milijuna zaraženih, njihova, ali i svjetska javnost zgrožene su, blago rečeno, neodgovornim ponašanjem pojedinaca.

Savezna država Missouri prije tri tjedna je ukinula karantenu, ali uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, pogotovo socijalnog distanciranja. No, u odmaralištima na jezeru Ozarks, kao da to nitko nije čuo.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020